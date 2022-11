Reprodução / Twitter - 29.11.2022 Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse ter ido ao Catar para levar vídeos sobre o Brasil

Após ter sido criticado por estar no Catar acompanhando os jogos da Seleção na Copa do Mundo , o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse ter viajado a Doha para entregar pen drives com vídeos em inglês explicando a "situação do Brasil".

Em gravação compartilhada nas redes sociais, o deputado aparece segurando alguns pen drives e dizendo aos apoiadores que, no Catar , não se fala apenas sobre as partidas de futebol do Mundial .

"Nesses pen drives aqui têm vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que, aqui no Catar, só se fale em Copa do Mundo . Só para lembrar para você que a Fifa tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui", afirmou Eduardo em vídeo.

Na gravação, o deputado falou sobre a importância da "comunicação internacional", após ter sido flagrado pelas câmeras de transmissão oficial da Fifa enquanto posava para fotos no intervalo do jogo que marcou a vitória do Brasil contra a Suíça nessa segunda-feira (28) . Na ocasião, ele estava com outras pessoas e a mulher, Heloísa Bolsonaro.

Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) , no entanto, não ficaram contentes após terem acesso às imagens. Eles disseram que o deputado está "curtindo a vida" enquanto os cidadãos protestam contra o resultado das eleições 2022 , que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

"Enquanto estamos na frente dos quartéis, pela Liberdade e pelo Brasil, ele está curtindo a vida. Por isso eu não tenho político de estimação!", escreveu um internauta no Twitter .

Os atos antidemocráticos começaram a ser registrados desde o dia 30 de outubro, após a divulgação do resultado do pleito . Os manifestantes bloquearam rodovias por todo o Brasi l em protesto ao resultado das urnas . Segundo a Polícia Rodoviária Federal, mais de 1300 bloqueios já foram desfeitos desde o dia do segundo turno .

Além de Eduardo Bolsonaro , o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), e o senador e ex-jogador Romário (PL-RJ) estão no Catar para acompanhar os jogos da Copa . O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também foi até o país. Ele, no entanto, disse ter embarcado em uma viagem oficial a convite de chefes dos Parlamentos de países do norte da África e do Oriente Médio.

