Reprodução/redes sociais - 28.11.2022 Eduardo Bolsonaro irritou apoiadores ao ser flagrado no Catar, assistindo ao segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tem sido criticado nas redes sociais após aparecer acompanhando o jogo do Brasil contra a Suíça no Catar . Ele foi flagrado aproveitando a Copa do Mundo com a esposa Heloísa Bolsonaro.

As críticas vem da oposição e dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) . Eles disseram que o deputado está "curtindo a vida" enquanto os cidadãos protestam contra o resultado das eleições 2022 .

"Enquanto estamos na frente dos quartéis, pela Liberdade e pelo Brasil, ele está curtindo a vida. Por isso eu não tenho político de estimação!", escreveu um internauta no Twitter.

Enquanto estamos na frente dos quarteis, pela Liberdade e pelo Brasil, ele está curtindo a vida. Por isso eu não tenho político de estimação! Eu cobro deles! São nossos representantes e ganham muito bem pra isso! @BolsonaroSP pic.twitter.com/2Z7aYa56Ze — Marcc (@MarccUboat) November 28, 2022

A oposição, no entanto, faz piada da situação.

"O patriota tomando chuva na frente do quartel e o Eduardo Bolsonaro assistindo a Copa do Mundo lá no Catar", escreveu uma pessoa no Twitter.

O patriota tomando chuva na frente do quartel e o Eduardo Bolsonaro assistindo a Copa do Mundo lá no Catar pic.twitter.com/9gqde6WS3E — William De Lucca (@delucca) November 28, 2022

"GRAVÍSSIMO: Eduardo Bolsonaro e sua conje são flagrados no Catar curtindo jogo na copa, enquanto os patriotas estão na porta dos quartéis debaixo de chuva, sol, insolação e leptospirose", disse um usuário do Twitter.

GRAVÍSSIMO: Eduardo Bolsonaro e sua conje são flagrados no Catar curtindo jogo na copa, enquanto os patriotas estão na porta dos quartéis debaixo de chuva, sol, insolação e leptospirose 😭😭😭😭 pic.twitter.com/CmJv7RxTjk — Jairme (@jairmearrependi) November 28, 2022

Manifestações

Os atos antidemocráticos acontecem desde a noite do dia 30 de outubro. Os manifestantes bloquearam rodovias por todo o Brasil em protesto ao resultado das urnas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, mais de 1300 bloqueios já foram desfeitos desde o dia do segundo turno.

Copa do Mundo

A seleção brasileira jogou no estádio 974, no Catar, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O Brasil venceu a Suíça por 1 a 0, com o gol de Casemiro. A vitória garantiu a classificação do time brasileiro para as oitavas de final.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.