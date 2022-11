Cléber Mendes/Agência O Dia - 28.10.22 O atual presidente se manteve em silêncio desde o momento do resultado das eleições

Após não se manifestar com a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , Jair Bolsonaro (PL) confirmou ao repórter da RecordTV que se pronunciará pela primeira vez nesta terça-feira (1º). Os assuntos esperados será o resultado das eleições 2022 , que finalizaram no último domingo (30).



Segundo Thiago Nolasco, em um telefonema com Bolsonaro , ele teria dito que estão acertando os horários, não podendo 'bater nenhum martelo' até o momento pois precisam da confirmação na agenda.

A fala do atual presidente é aguarda desde a divulgação do resultado das eleições , ao qual Lula o venceu com 50,9% dos votos válidos.





Silêncio de Bolsonaro e os bloqueios das rodovias

A vitória de Lula nas urnas desencadeou manifestações em diversos locais do país , com apoiadores de Bolsonaro contestando o resultado. Na noite da última segunda-feira (31), o ministro Alexandre de Moraes determinou a obstrução imediata das rodovias , mediante a multa .

A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) e os Sindicatos dos Policiais Rodoviários Federais disseram, nesta terça-feira, que o “silêncio” do presidente Bolsonaro sobre a derrota nas eleições causa problemas na “pacificação do país”. A nota dos dois órgãos acusa o chefe do executivo federal de “estimular os bloqueios feitos por caminhoneiros em estradas do país”.

As entidades pedem que sejam respeitados os resultados das urnas , que garantiram a vitória de Lula . Também relataram que cobrará uma “postura firme” dos diretores da PRF para que as rodovias sejam desbloqueadas o mais rápido possível.