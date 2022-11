Reprodução: TV Globo - 31/10/2022 Tarcísio de Freitas (Republicanos) no SP2 nesta segunda-feira (31)

O governador eleito de São Paulo , Tarcísio de Freitas (Republicanos) , disse que conversou com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e que ele pretende reconhecer a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

"Obviamente [ele recebeu a derrota] com a tristeza. A pessoa espera um resultado diferente, trabalha por isso. Então, acho que todos nós ficamos tristes com o resultado, mas é o resultado da democracia", disse o ex-ministro da Infraestrutura em entrevista ao SP2, da TV Globo.

Segundo Tarcísio, Bolsonaro permaneceu "sereno" após o resultado das eleições e que, nesta segunda-feira, trabalhou normalmente no Palácio do Planalto.

"Não sei se ele vai falar hoje ou amanhã. Mas ele vai falar à nação. Ele é a grande liderança da direita que praticamente representa metade da população brasileira, teve 49,1% dos votos. Teve 58 milhões de brasileiros que apostaram no seu projeto”, afirmou.

O atual presidente, derrotado por Lula na noite de ontem, ainda não se pronunciou sobre o resultado das eleições. O anúncio do Tribunal Superior Eleitoral declarando a vitória ao petista ocorreu por volta das 20h de domingo (30).

A segunda-feira foi de expectativa do atual mandatário emitir uma nota, pronunciamento ou manifestação nas redes sociais sobre o pleito, o que não aconteceu. No dia de hoje, Jair Bolsonaro teve reuniões com ao menos oito ministros: Ciro Nogueira (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), Fabio Faria (Comunicação), Paulo Sergio Nogueira (Defesa), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral), Carlos França (Relações Exteriores) e Bruno Bianco (Advocacia-Geral da União).

Dentre as pessoas mais próximas do presidente, somente a primeira-dama, Michelle Bolsonaro , e o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL) se pronunciaram.

O ex-ministro disse também que conversou com o vice-presidente eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB) , e o ex-adversário Fernando Haddad (PT). Eles dialogaram sobre um possível encontro para que Tarcísio de assuntos do estado de São Paulo com o presidente eleito.

"A ideia é ter uma relação republicana. A gente vai governar para os 46 milhões de paulistas e isso pressupõe um bom entendimento com o governo federal, declarou.

Segundo turno

Com 100% das urnas apuradas, o aliado do presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, conquistou 55,27% votos, o que representa 13.480.190 dos votos válidos, contra 44,73% de Fernando Haddad, que obteve 10.908.972 votos.

Tarcísio iniciou a disputa do segundo turno favorito após ficar em primeiro lugar no primeiro turno e liderar as pesquisas de intenções de votos. Será a primeira vez que os paulistas serão governados por uma liderança que não é filiada ao PSDB. A última vez que isso ocorreu foi em 1994, quando Luiz Antônio Fleury Filho, do MDB, era o governador.

