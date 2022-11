Reprodução/Twitter Bolsonaristas interditam trechos de rodovias de SP e da Tietê

A derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições para presidência da República desencadeou uma série de manifestações de caminhoneiros e apoiadores do atual presidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), são mais de 267 pontos de protesto ativos no país. Além disso, já foram desfeitas 288 manifestações pela polícia.

🚧Ocorrências em rodovias federais no Brasil.



🛣️Total de manifestações desfeitas: 314 pic.twitter.com/qTn3FV0B5P — PRF Brasil (@PRFBrasil) November 1, 2022

Confira as rodovias que estão bloqueadas pelos bolsonaristas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal:



Acre

Amazonas



BR-230:

km 430, dentro do território de Manicoré

km 642, em Humaitá

BR-174

km 0, nas proximidades do posto da PRF-AM, conhecido como "Barreira"

Bahia



Distrito Federal



Espírito Santo

11h18 - Atualização dos pontos de interdição das Rodovias Federais no Estado do Espírito Santo. pic.twitter.com/lBmVss4IuJ — prf.es (@PRF191ES) November 1, 2022

Goiás

*A PRF tem registros de Interdições em GOIÁS nos pontos abaixo:*



*Interdição TOTAL, ambos os sentidos BR 060 Km 102 - ANÁPOLIS/GO*



*Interdição, PARCIAL - BR 364 Km 196 - JATAÍ/GO*



*Interdição PARCIAL BR 050, km 282 - CATALÃO*



A PRF está presente em todos os locais* — PRF GO (@prf_imprensago) November 1, 2022

Maranhão

✅ BR-222 em Bom Jesus das Selvas liberada

❌ BR-135 em São Domingos do Maranhão interditada pic.twitter.com/zYznGPLf0P — PRF MA (@prf191ma) November 1, 2022

Minas Geais

Mato Grosso

🚧 Atualização sobre os pontos de interdição nas rodovias federais do MT 🚧 pic.twitter.com/bVsPI8bwCF — prf_mt (@prf191mt) November 1, 2022

Mato Grosso do Sul

Pará

BR-316:

km 68, Castanhal - interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.

km 151, Capanema - interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.



BR-155:

km 5, Redenção - interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 100, Xinguara - interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 250, Eldorado dos Carajás - interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.

km 342, Marabá - interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.

BR-153:

km 150, São Geraldo do Araguaia - interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.

BR-158:

km 777, Santana do Araguaia - interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 890, Santana do Araguaia - interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.

BR-222:

km 176 - Bom Jesus do Tocantins - interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

BR-010:

km 0, Dom Eliseu - interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 14, Dom Eliseu - interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 80, Ulianópolis - interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 166, Paragominas - interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

BR-163:

km 110, Cachoeira da Serra (distrito de Altamira) - interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 159, Castelo dos Sonhos (distrito de Altamira) - interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 310, Novo Progresso - interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 410, Itaituba - interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

BR-230:

km 3, Altamira - interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.

km 318, Novo Repartimento - interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.

km 412, Pacajá - interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 490, Anapu - interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 412, Pacajá - interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 675, Brasil Novo - interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.

km 820, Uruará - interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

km 870, Placas - interdição total, impedindo a passagem de quaisquer veículos.

BR-422:

km 63, Tucuruí - interdição parcial, com liberação de veículos de emergência e polícia.

Pernambuco

BR 101 SUL, JABOATÃO DOS GUARARAPES (PROX. AO POSTO PICHILAU). COM MANIFESTANTES E SEM INTERDIÇÃO.

BR 101 NORTE, IGARASSU (ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL – ETE). INTERDIÇÃO PARCIAL COM MANIFESTANTES.

BR 232, CARUARU (UNINASSAU). INTERDIÇÃO PARCIAL COM MANIFESTANTES.

BR 232, BEZERROS (PARQUE RUFINA BORBA). INTERDIÇÃO PARCIAL COM MANIFESTANTES.

BR 104, TAQUARITINGA DO NORTE (DISTRITO DE PÃO DE AÇÚCAR). INTERDIÇÃO TOTAL COM MANIFESTANTES.

BR 104, CARUARU (4º BPM ). INTERDIÇÃO PARCIAL COM MANIFESTANTES.

BR 408, GUADARAJARA. INTERDIÇÃO PARCIAL COM MANIFESTANTES.

Paraná

Pontos atualizados às 11h20 pic.twitter.com/5SkC0TgbfW — PRF PR (@prf_pr) November 1, 2022

Rio de Janeiro

Em Paraty, a BR-101, está interdidata nos dois sentidos dos quilômetros 532 e 576. Além disso, em Campo de Goytacazes, também na BR-101, existe interdição ao longo da via.

Alguns trechos da BR-356 em Itaperuna, Campos e São João da Barra também estão bloqueados totalmente.

Ainda segundo a PRF do Rio, outros sete pontos estão com interdição parcial neste momento:

A BR-040, em Duque de Caxias e em Petrópolis (no sentido Juiz de Fora);

A BR-493 (Arco Metropolitano), com trechos em Nova Iguaçu e Itaboraí;

BR-356, na altura de Campos;

BR-101 na altura de Itaboraí;

BR-116, Dutra, em Teresópolis.

Rondônia

Rio Grande do Sul



BR-116, km 240, em Novo Hamburgo (bloqueio parcial);

BR-153, km 53, Erechim (bloqueio parcial);

BR-158, km 158, em Panambi (bloqueio parcial);

BR-158, km 192, em Cruz Alta (bloqueio parcial);

BR-285, km 199, em Lagoa Vermelha (bloqueio parcial);

BR-285, km 460, em Ijuí (bloqueio total);

BR-285, km 496, em Entre-Ijuís (bloqueio total);

BR-285, km 564, em São Luiz Gonzaga (bloqueio total);

BR-386, km 412 em Triunfo (bloqueio parcial);

BR-386, km 6, em Iraí (bloqueio total);

BR-386, km 36, em Frederico Westphalen (bloqueio parcial);

BR-392, km 350, em Santa Maria (bloqueio parcial);

BR-392, km 297, em São Sepé (bloqueio parcial);

BR-470, km 10, em Barracão (bloqueio total);

BR-472, km 139, Três de Maio (bloqueio total);

BR-472, km 154, Santa Rosa (bloqueio total).

Santa Catarina

Atualização das 10h50: 36 pontos de bloqueio e 01 de concentração de manifestantes. pic.twitter.com/gYIr8vgdZZ — PRF SC (@PRF191SC) November 1, 2022

São Paulo

Atualização de todos os pontos de interdições em rodovias federais no Estado. pic.twitter.com/zklES2jD7O — Polícia Rodoviária Federal em São Paulo (@prf_sp) November 1, 2022

Tocantins

BR 153, km 501 (Paraíso do Tocantins);

BR 153, km 493 (Paraíso do Tocantins);

BR 153, km 678 (Gurupi).

