Reprodução/Twitter PM e PRF tentam controlar manifestantes na Hélio Smidt, em Guarulhos

Um grupo de manifestantes bolsonaristas que bloqueavam três faixas da rodovia Hélio Smidt, que já haviam sido dispersados pela PRF, voltou a se reunir poucos minutos depois no local. Agora, os protestantes - que diminuíram pela metade - estão no gramado de uma das saídas. Veja no vídeo:

Guarulhos

Rodovia Hélio Smidt pic.twitter.com/e5MZPYLn03 — Sisi (@sisicardosob) November 1, 2022

Antes, eles estavam reunidos debaixo da avenida Monteiro Lobato, em Guarulhos, no sentido do aeroporto.

Por conta do bloqueio de estradas, o Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos orientou passageiros a verificarem a situação de seus voos com as companhias aéreas.

A GRU Airport informa que, há dificuldade em acessar os terminais devido à manifestação nos dois sentidos da Rodovia Hélio Smidt. A concessionária orienta os passageiros a verificarem a situação de seus voos com as companhias aéreas. — GRU Airport (@gruairportsp) November 1, 2022

O bloqueio de rodovias por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) está acontecendo em estradas de todo o país, após ele ter sido derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente até agora não se pronunciou sobre a derrota e seus apoiadores acusam fraude nas urnas, o que já foi descartado pelo TSE.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.