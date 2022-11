Reprodução/montagem iG - 31/10/2022 Mourão e Alckmin

O atual vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão (Republicanos), conversou nesta segunda-feira (31) com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). O general reconheceu o resultado do pleito que garantiu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República .

Mourão enviou uma mensagem de texto se colocando à disposição de Alckmin para realizar a transição de governo, segundo o jornal O Globo . O atual vice ainda convidou o ex-governador de São Paulo para ir até à residência oficial dos vices, o Palácio do Jaburu, em Brasília.

Alckmin ligou para o vice de Jair Bolsonaro (PL) para agradecer a mensagem de texto. Eles conversaram sobre a transição para o Jaburu, segundo o G1 .

O atual presidente, derrotado por Lula na noite de ontem, ainda não se pronunciou sobre o resultado das eleições. O anúncio do Tribunal Superior Eleitoral declarando a vitória ao petista ocorreu por volta das 20h de domingo (30).

A segunda-feira foi de expectativa do atual mandatário emitir uma nota, pronunciamento ou manifestação nas redes sociais sobre o pleito, o que não aconteceu. No dia de hoje, Jair Bolsonaro teve reuniões com ao menos oito ministros: Ciro Nogueira (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), Fabio Faria (Comunicação), Paulo Sergio Nogueira (Defesa), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral), Carlos França (Relações Exteriores) e Bruno Bianco (Advocacia-Geral da União).

Dentre as pessoas mais próximas do presidente, somente a primeira-dama, Michelle Bolsonaro , e o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL) se pronunciaram.

Nesta manhã, ela e o marido deixarem de se seguir no Instagram. Horas depois, Michelle esclareceu que Jair Bolsonaro não toma conta das redes sociais e que eles seguem juntos e unidos.

"Esclarecendo a matéria de hoje sobre o meu marido ter deixado de me seguir em seu Instagram, conforme o Jair explicou em várias ‘lives’, quem administra essa rede não é ele. Eu e meu esposo seguimos firmes, unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil. Estaremos sempre juntos, nos amando na alegria e na tristeza… Que Deus abençoe a nossa amada Nação!", escreveu a primeira-dama.

Flávio Bolsonaro também se manifestou logo depois e agradeceu os votos no pai.

"Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!", disse Flávio no Twitter.

A vitória de Lula provocou a primeira derrota política de Bolsonaro em sua carreira e interrompe uma trajetória de 33 anos na política. Bolsonaro obteve 58.206.354 votos (49,1%), enquanto o petista teve 60.345.999 de votos (50,9%).

