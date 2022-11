Reprodução/CNN Manifestantes bolsonaristas bloqueiam a Rodovia Castelo Branco, em Barueri (SP) (01/11/2022)

A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais ( FenaPRF ) e os Sindicatos dos Policiais Rodoviários Federais disseram, nesta terça-feira (1°), que o “silêncio” do presidente Jair Bolsonaro sobre a derrota nas eleições 2022 causa problemas na “pacificação do país”. A nota dos dois órgãos acusa o chefe do executivo federal de “estimular os bloqueios feitos por caminhoneiros em estradas do país”.



As entidades pedem que sejam respeitados os resultados das urnas, que garantiram a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também relataram que cobrará uma “postura firme” dos diretores da PRF para que as rodovias sejam desbloqueadas o mais rápido possível.

"O resultado das eleições de 2022 expressa a vontade da maioria da população e deve ser respeitado. A postura do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, em manter o silêncio e não reconhecer o resultado das urnas acaba dificultando a pacificação do país, estimulando uma parte de seus seguidores a adotarem ações de bloqueios nas estradas brasileiras", diz a nota das associações.

"O sistema sindical dos PRFs segue cobrando uma postura firme da direção do DPRF, para prover os meios necessários para que a corporação cumpra suas funções constitucionais, garantindo assim o direito de ir e vir da população e resguardando a segurança e integridade dos policiais", completa.

Confira a nota na íntegra:

A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) e os Sindicatos dos Policiais Rodoviários Federais de todo o Brasil reafirmam o compromisso com o Estado Democrático de Direito. O resultado das eleições de 2022 expressa a vontade da maioria da população e deve ser respeitado.

A postura do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, em manter o silêncio e não reconhecer o resultado das urnas acaba dificultando a pacificação do país, estimulando uma parte de seus seguidores a adotarem ações de bloqueios nas estradas brasileiras.

Apesar disso, os PRFs seguem trabalhando diuturnamente para o restabelecimento do direito de ir e vir da população. Importa frisar que compete exclusivamente à gestão do Departamento de Polícia Rodoviária Federal providenciar e disponibilizar os meios e a organização do efetivo necessários para dar cumprimento à desobstrução das rodovias federais.

Nesse sentido, o sistema sindical dos PRFs segue cobrando uma postura firme da direção do DPRF, para prover os meios necessários para que a corporação cumpra suas funções constitucionais, garantindo assim o direito de ir e vir da população e resguardando a segurança e integridade dos policiais.

A Polícia Rodoviária Federal é um patrimônio da sociedade e seguirá firme na defesa da democracia, do respeito às leis e às decisões judiciais.

Brasília, 1º de novembro de 2022.



Entenda

O bloqueio de rodovias por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) está acontecendo em estradas de todo o país, após ele ter sido derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente até agora não se pronunciou sobre a derrota e seus apoiadores acusam fraude nas urnas, o que já foi descartado pelo TSE.

As manifestações de apoiadores de Bolsonaro causaram congestionamentos em diversos pontos do país, inclusive na entrada do aeroporto de Guarulhos. Vários voos tiveram que ser cancelados, o que resultou em prejuízos para empresas de aviação e também para milhares de brasileiros.

Na noite de ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizou o uso a PM nos Estados para conter as manifestações, diante da "omissão e inércia" da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já nesta terça, o magistrado autorizou os policiais a prenderem em flagrante motoristas que estejam usando caminhões para bloquear as estradas e aplicação de multa diária de R$ 100 mil.

Diversos governadores, como de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ordenaram que os policiais retirassem os manifestantes das rodovias. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram caminhoneiros e manifestantes sendo retirados das estradas pela PM.

