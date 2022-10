Reprodução/Twitter Presidente dos Estados Unidos Joe Biden

O presidente eleito do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu um telefonema nesta segunda-feira (31) do presidente dos Estados Unidos Joe Biden . A conversa durou cerca de 20 minutos e o americano parabenizou a vitória do brasileiro no último domingo (30) nas eleições 2022.



Em nota, o governo dos Estados Unidos afirmou que Biden elogiou o comportamento das instituições democráticas do Brasil, conseguindo fazer eleições livres, confiáveis e justas. Todas as urnas eletrônicas tinham sido 100% apuradas em menos de sete horas desde que terminou a votação.

“Os dois líderes discutiram o forte relacionamento entre os EUA e o Brasil e se comprometeram a continuar trabalhando como parceiros para enfrentar desafios comuns, incluindo o combate às mudanças climáticas, salvaguarda da segurança alimentar, promoção da inclusão e democracia e gestão da migração regional", diz o comunicado.

A equipe do petista também deu detalhes da conversa. Segundo a assessoria do presidente eleito, os dois líderes políticos conversaram sobre democracia, meio ambiente e como Estados Unidos e Brasil podem trabalhar juntos para solucionar problemas.

“O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na tarde desta segunda-feira (31/10). Na conversa que durou 20 minutos, os dois presidentes trataram de temas essenciais, como a importância da democracia, da preservação do meio ambiente e sobre com ampliar a cooperação entre os dois países”, afirma texto divulgado pela assessoria de Lula.

Biden cumprimentou Lula

O presidente dos Estados Unidos parabenizou o petista pelo Twitter e citou "eleições livres" no Brasil. A manifestação de Biden foi realizada 38 minutos depois da confirmação da vitória de Lula.

“Envio meus parabéns ao Lula por sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil após eleições livres, justas e críveis. Estou ansioso para trabalhar juntos para continuar a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e anos", escreveu o presidente norte-americano.

No domingo, Lula da Silva foi eleito o 39º presidente da República com 60.345.999 de votos (50,9%), enquanto o atual mandatário do país, Jair Bolsonaro (PL), teve 58.206.354 de votos (49,1%).

