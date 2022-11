Divulgação - 25.09.2022 Rodrigo Garcia durante discurso para os partidos da coligação

Em coletiva de imprensa na manhã desta terça (1º), o governador de São Paulo , Rodrigo Garcia (PSDB), declarou que o Estado irá multar em R$ 100 mil por hora os donos dos veículos que participam do bloqueio de estradas em protesto contra o resultado da eleição presidencial, em que Jair Bolsonaro (PL) perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no domingo (30).

O governador paulista disse também que, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal ( STF ) ordenando o fim dos protestos, a partir de agora as negociações com os manifestantes se encerram - com isso, o Estado pode usufruir, se necessário, da força policial para liberar as vias.

“Vamos fichar e, eventualmente, prender manifestantes que resistirem a desobstruir as vias”, afirmou Garcia.

“Faço um apelo para que as manifestações se encerrem. As eleições acabaram, vivemos em um País democrático, São Paulo respeitará o resultado das urnas e nenhuma manifestação fará com a que a democracia retroceda”, acrescentou o governador.

Bolsonaristas interditam trechos de rodovias da capital paulista



Na manhã desta terça-feira (1°), grupos de caminhoneiros e apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) continuam as manifestações e o bloqueio de trechos de rodovias de São Paulo.

Interdições afetam rodovias Castello Branco e Regis Bittencourt. Na Hélio Smidt, bloqueio provocou cancelamento de 25 voos no Aeroporto Internacional de São Paulo - mas a situação já foi contida pela PRF na região.



A prefeitura da cidade informou que, mesmo com as paralisações, o rodízio municipal de veículos continua. Nesta terça, a restrição é para veículos com placas finais 3 e 4, entre 7h e 10h e entre 17h e 20h.

STF vota a favor da decisão de Moraes para desbloqueio de rodovias



Nesta terça-feira (1º), ministros do STF se reuniram em uma sessão vitual da Corte para analisar a decisão do ministro Alexandre de Moraes , que determinou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e às polícias militares dos estados o desbloqueio das rodovias de todo Brasil ocupadas irregularmente por manifestantes que se opunham ao resultado da eleição presidencial realizada no último domingo (30).

A votação, que ocorreu nos primeiros minutos do dia, confirmou a decisão individual de Moraes.

