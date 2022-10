Reprodução/ANSA - 29.06.2022 Papa fez a oração pelo Brasil durante tradicional audiência geral, que ocorre na Praça São Pedro

O candidato à presidência nas eleições 2022 , Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , utilizou na campanha veiculada na TV nesta quinta-feira (27), um trecho da fala do Papa Francisco. No pronunciamento em questão, o chefe da igreja católica pede a Nossa Senhora Aparecida que proteja o povo brasileiro e o livre do "ódio" e da "intolerância".



A campanha do petista utilizou os vinte segundo finais do vídeo para expor a declaração. Essa estratégia segue para arrecadar mais votos da comunidade católica , que representa cerca da metade da população, além de se aproximar do eleitorado indeciso. Segundo a última pesquisa feita pelo Datafolha , Lula tem 57% de aprovação entre os católicos.





O pronunciamento

O Papa Francisco fez a oração enquanto saudava fiéis de diversas partes do Brasil, que estavam visitando o Vaticano. Neste dia, ocorria a tradicional audiência geral na Praça São Pedro.

De acordo com integrantes do episcopado brasileiro, Francisco não tem deixado de acompanhar os últimos acontecimentos no país . A mensagem demonstra preocupação com o momento político que gerou uma alta nos ataques e disseminação de discursos de ódio.

Apoio político na igreja

Recentemente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou nota criticando o que chamou de " intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno " das eleições deste ano.

A declaração do papa argentino, que cita a padroeira do Brasil, não tinha relação com o processo eleitoral vigente no país. Entretanto, a fala tem gerado conflitos dentro da igreja , que está abalada desde o primeiro turno.

A instituição católica não tem conseguido deter a politização dos padres, que demonstram apoio político aos candidatos. Alguns artistas gospeis fizeram críticas a tais atos, dizendo que o "evangelho não é questão de esquerda ou direita".

