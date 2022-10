Montagem iG - Reprodução/redes sociais 28.10.2022 Nikolas Ferreira faz retratação a PT e depois posta 100 fotos de Alexandre de Moraes de 'Mickey'

Após ser intimado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se retratar nas redes sociais sobre algumas acusações falsas que fez sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores, o vereador e deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL) publicou 100 fotos de Alexandre de Moraes "vestido de Mickey", debochando do magistrado.

"Feita a minha retração do PT, o Alexandre de Moraes não vai se importar com as 100 fotos dele de Mickey que postei logo depois. Um abraço", escreveu em seu Twitter.

Feita a minha retração do PT, o Alexandre de Moraes não vai se importar com as 100 fotos dele de Mickey que postei logo depois. Um abraço 👍🏻🇧🇷 — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 28, 2022

No direito de resposta, Nikolas diz que mentiu sobre o candidato à Presidência pelo PT e corrige algumas de suas declarações.

O parlamentar afirma que não foram apresentadas propostas de legalização das drogas durante o mandato de Lula. Além disso, o deputado bolsonarista ressalta que o ex-presidente não pretende perseguir cristãos, fechar igrejas ou limitar a liberdade religiosa.



Nikolas também pontuou que Lula não tem ligação com a criminalidade e nem é a favor do aborto. Por fim, o parlamentar concluiu dizendo também que o petista não irá "censurar redes sociais ou promover qualquer espécie de censura" ou promover "prisões de seus adversários políticos", caso seja eleito.

O TSE ainda determinou que o Twitter removesse a publicação com as falsas acusações, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. O conteúdo já foi removido.

