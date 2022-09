Foto: ANSA Papa Francisco brinca ao pedir cachaça ao vereador Eduardo Suplicy

O Papa Francisco relembrou uma fala dada no ano passado em tom de brincadeira e cobrou uma cachaça do vereador e candidato a deputado estadual por São Paulo, Eduardo Suplicy (PT). O político foi até Assis, na Itália, e entregou um exemplar de seu livro "Renda Básica de Cidadania".

Durante o intervalo de uma fala do pontífice, Suplicy entregou o livro a uma colaboradora do Vaticano e disse ter sido o senador que criou o programa de renda básica no Brasil. O Papa recebeu o material e relembrou a fala dada em 2021.

"Muito obrigado. Você me traz um livro e não me traz uma cachaça", brincou, arrancando risadas da plateia.

No ano passado, um padre brasileiro pediu ao pontífice que orasse pelo Brasil. Francisco rebateu sorrindo: "Vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração".

Em agosto, uma brasileira entregou uma garrafa de 200 ml de cachaça ao Papa em um evento no Vaticano.

Veja o momento em que o Papa brinca com Suplicy a partir de 1h45min10