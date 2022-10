Reprodução/ANSA - 29.06.2022 Papa orou pelo Brasil

Durante a audiência geral desta quarta-feira (26), o Papa Francisco enviou uma mensagem ao Brasil , dizendo que pede a Nossa Senhora Aparecida que proteja o povo brasileiro e o livre do "ódio" e da "intolerância".

De acordo com integrantes do episcopado brasileiro, Francisco não tem deixado de acompanhar os últimos acontecimentos no país. A mensagem demonstra preocupação com o momento político que gerou uma alta nos ataques e disseminação de discursos de ódio.

"Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência" , afirmou o pontífice.

Bispos da CNBB se posicionaram

A mensagem de Francisco vem pouco depois do posicionamento mais recente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) sobre as eleições.

No último dia 11, um dia antes da visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) a Aparecida, a CNBB divulgou nota criticando o que chamou de "intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno" das eleições deste ano.

Bolsonaro esteve na festa da padroeira do Brasil no último dia 12, e a presença foi marcada por uma série de tumultos provocados por seus apoiadores.

