Reprodução/Twitter William Bonner no debate da Globo nesta quinta-feira (29)

Acontece nesta sexta-feira (28), o debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) na TV Globo a partir das 21h30 - este que é último encontro entre os candidatos antes da votação do segundo turno das eleições presidenciais, programadas para o próximo domingo, 30 de outubro.

Com mediação do jornalista William Bonner, o debate alterações no roteiro e mudança em algumas regras.

A programação terá cinco blocos em formatos distintos;

O primeiro e o terceiro serão de temas livres, com duração de 30 minutos

Ambos os candidato terão 15 minutos e deverão administrar seus tempos entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas

Bolsonaro abre o primeiro bloco, enquanto Lula o terceiro

O segundo e o quarto blocos, os candidatos deve debater temas pré-definidos pela equipe de jornalismo da TV Globo

Ambos os blocos terão duração de 20 minutos, divididos em dois debates de 10 minutos

Lula e Bolsonaro deverão escolher um entre seis assuntos exibidos em um telão

Cada candidato terá cinco minutos para debater, administrando seu tempo entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas

Os temas poderão ser escolhidos apenas uma única vez

Lula inicia as perguntas no segundo bloco; Bolsonaro no quarto bloco

Na etapa final, quinto e último bloco, serão realizados as vez considerações finais. Conforme ordem definida por sorteio, Lula começa e Bolsonaro encerra.

