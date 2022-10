Reprodução - 28.10.2022 Em inglês, projeção em NY chama família Bolsonaro de criminosa

Uma projeção em um arranha-céu em Manhattan , em Nova York , chamou atenção na última quarta-feira (26) ao dar "adeus" ao atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), em diferentes idiomas e atacar a família do mandatário chamando-a de "criminosa". As imagens com frases contrárias ao chefe do Executivo foram compartilhadas nas redes sociais , no entanto, o autor da intervenção ainda não foi identificado.

Veja um vídeo que mostra a projeção:

Meanwhile in New York… 👀 pic.twitter.com/hNw2IGq5fF — Tom Phillips (@tomphillipsin) October 28, 2022

Nas imagens, Bolsonaro e os filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), apareceram acompanhadas da frase "família criminosa", além de fotos de aliados do presidente.

A projeção também exibe imagens do policial militar reformado Ronnie Lessa, suspeito de matar a vereadora Marielle Franco. Lessa, foi condenado a cinco anos de prisão e a uma multa de R$ 454 mil por tentativa de tráfico internacional de armas de fogo em agosto deste ano.

"Dinheiro vivo" e "gente morta” são frases que aparecem ao lado do ex-policial militar Adriano da Nóbrega, morto na Bahia durante uma operação policial. Ele era suspeito de integrar uma das maiores milícias do Rio de Janeiro.

