Reproducao: Facebook Bolsonaro segue com maior índice de rejeição entre os eleitores





A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (27) mostra um cenário de estabilidade em relação à rejeição dos candidatos à Presidência da República a poucos dias das eleições .

A aferição mostra que 50% dos eleitores não votam de jeito nenhum em Jair Bolsonaro (PL) , enquanto 45% dos entrevistados dizem não votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

No levantamento divulgado no dia 19 de outubro , o atual chefe do Executivo do Brasil era rejeitado por 50% das pessoas entrevistadas, e o petista tinha o mesmo índice de 46% de rejeição .

O candidato do PT no pleito eleitoral viu o seu índice de rejeição oscilar negativamente emum ponto percentual na semana da realização do segundo turno , que acontecerá no próximo domingo (30).





Intenções de voto

A pesquisa divulgada nesta quinta-feira mostra o ex-presidente à frente na disputa pelo Planalto no segundo turn o, com 49% dos votos. Já o atual chefe do Executivo aparece com 44%. De acordo com os dados, os brancos e nulos são 5%. Já os indecisos somam 2%.

Em relação aos votos válidos, ou seja, em que brancos e nulos não são contabilizados, o petista alcançou 53%, enquanto o candidato do PL à reeleição teve 47%. O cenário apontado pela pesquisa indica certa estabilidade entre a pontuação dos dois candidatos. Na pesquisa anterior , divulgada em 19 de outubro, Lula tinha 52% contra 48% de Bolsonaro.

O levantamento Datafolha ouviu 4.580 pessoas em 252 municípios entre os dias 25 e 27 de outubro. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04208/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.