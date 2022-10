João Miguel Júnior/TV Globo - 29.09.2022 Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar no primeiro turno das eleições 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que irá comparecer ao debate da TV Bandeirantes no próximo domingo (9) para o segundo turno . Este será o primeiro embate somente entre o atual mandatário e o adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , que ficou à frente do primeiro turno das eleições 2022 .

“Já tem o 1º [debate] marcado? Vamos lá”, disse Bolsonaro em entrevistas a jornalistas no Palácio do Planalto. Ele estava ao lado de Cláudio Castro (PL), eleito governador do estado do Rio de Janeiro.

Após o resultado das urnas, o presidente declarou que iria estar presente nos debates eleitorais com o ex-presidente Lula. Segundo Bolsonaro, a participação nos eventos seria bom para “convencer as pessoas qual o melhor lado para elas”.

O chefe do Executivo foi a todos os três debates presidenciais antes do primeiro turno, diferentemente das eleições de 2018, em que ele só compareceu aos dois primeiros.

Apoio a Bolsonaro

Jair Bolsonaro ficou em segundo lugar no primeiro turno das eleições, mas já recebeu apoio de governantes e novos senadores após o pleito. O governador do Rio, Cláudio Castro, formalizou o apoio ao atual mandatário no segundo turno .

No discurso, Castro fez uma série de elogios a Bolsonaro, focando na questão econômica do estado.

"Sou do partido do presidente, sou apoiador do presidente, não tinha como eu não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro", disse ele.

O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) anunciou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta terça-feira.

"Não poderia também deixar neste momento de estarmos aqui, colocando as nossas divergências de lado, eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro. Sabemos que em muitas coisas convergirmos e em outras, não. Mas é o momento em que o Brasil precisa caminhar para frente, e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário [Lula]", afirmou Zema.

O ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) , também declarou apoio ao presidente. O novo senador eleito pelo Paraná foi Ministro da Justiça do governo de Bolsonaro.

“Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro, no segundo turno, o apoio para Bolsonaro”, declarou Moro nas redes sociais nesta terça.

Eleições gerais



Com 100% das urnas apuradas, Lula terminou com 48,43% dos votos e Bolsonaro, 43,20% . Apesar de uma expectativa por parte dos petistas de uma possível vitória no primeiro turno, a eleição será decidida em 30 de outubro. O vencedor irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026.

O atual presidente começou a apuração em primeiro lugar e com uma vantagem de cerca de sete pontos sobre Lula, mas o petista virou a disputa e conseguiu terminar em primeiro com uma vantagem de mais de 6 milhões de votos.

Ciro Gomes (PDT) , que aparecia em terceiro lugar nas pesquisas, terminou em quarto, atrás da senadora Simone Tebet (MDB). O pedetista teve 3,05% dos votos e a emedebista, 4,16%. Votos brancos somaram 1,59% e nulos, 2,82%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.