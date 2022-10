Montagem Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia





O candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou, em coletiva de imprensa após reunião com líderes do PP, que "não vê sentido" em ter o governador Rodrigo Garcia (PSDB) em seu palanque. No entanto, ele disse esperar uma "migração natural" de apoio de quadros do PSDB a sua candidatura.

O candidato do Republicanos apontou o apoio manifestado pelo prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira (PSDB), na segunda-feira como um movimento espontâneo de aproximação.

Apesar de afirmar que seguirá uma "linha de mudança", Tarcísio disse que dará continuidade nas obras e investimentos feitos pelo governo Garcia. Ele garantiu que, se for preciso, irá assegurar o compromisso em papel.

"Eu preguei mudança o tempo todo. Não faz sentido agora estar com eles no palanque. Agora, eu entendo que eles têm capilaridade, têm boas políticas que precisam ser preservadas, entendo que eles podem ter um papel fundamental na eleição do presidente. Mas vou seguir na linha que me comprometi com o estado de São Paulo. Uma linha de mudança, preservando o bom legado", afirmou o candidato.





Rodrigo Garcia deve se encontrar com o presidente Bolsonaro nesta tarde. O representante do PSDB ficou em terceiro lugar na eleição estadual.

Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) disputarão o segundo turno. O petista ficou com 35,70% dos votos, enquanto o candidato apoiado por Bolsonaro marcou 42,32%.

