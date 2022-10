Alan Santos/PR - 04.09.2022 Governador de Minas, Romeu Zema, e o presidente Jair Bolsonaro

Nesta terça-feira, Romeu Zema (Novo), governador reeleito com mais de 6 milhões de votos em Minas Gerais , chegou ao Palácio da Alvorada por volta de 8h35 da manhã para um encontro com o presidente da República, Jair Bolsonaro , na intenção de discutir seu apoio ao chefe do Executivo no segundo turno das eleições.

Ao chegar no Alvorada, Zema firmou seu apoio a Bolsonaro dizendo: "Sabemos que em muitas coisas convergindo e em outras não. Mas é o momento em que o Brasil precisa caminhar para frente. E eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que no adversário.", disse o governador, ao lado do mandatário.

O chefe do Executivo disse que recebeu a visita do governador de Minas Gerais com "satisfação".

Na segunda, durante uma entrevista à CNN Brasil, o governador já havia afirmado que apoiaria o mandatário e descartou qualquer possibilidade de se juntar a Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) no pleito. Segundo Zema, as conversas com o PL, sigla do presidente, já estão avançadas e ele deve formalizar a aliança nas próximas 48 horas.



Ainda nesta terça, o presidente deve se encontrar com o governador do Rio de Janeiro , Cláudio Castro (PL), que também foi reeleito nas eleições de domingo (2).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.