Reprodução / CNN Brasil - 04.10.2022 Cláudio Castro oficializou apoio a Bolsonaro no 2º turno das eleições

Após encontro com o presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador reeleito do Rio de Janeiro , Cláudio Castro (PL), formalizou o apoio ao atual mandatário no segundo turno das eleições 2022 .

No discurso, Castro fez uma série de elogios a Bolsonaro , focando na questão econômica do estado.

"Sou do partido do presidente, sou apoiador do presidente, não tinha como eu não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro", disse ele.

"Não preciso lhe franquear meu apoio, porque isso o senhor já tem desde sempre, mas dizer aqui que o Rio de Janeiro vai se inteirar. Já tivemos mais de 800 mil votos e agora vamos sacramentar a sua vitória pelo Rio de Janeiro", continuou o governador, falando a Bolsonaro , que estava ao lado dele. "Gratidão não prescreve", acrescentou.

No Rio, o presidente recebeu 51,09% dos votos no primeiro turno, ante 40,68% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O segundo turno entre Lula e Bolsonaro vai acontecer no próximo dia 30 de outubro . Hoje mais cedo, o presidente já recebeu apoio do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) na disputa .

Ainda no dia do primeiro turno, o PCB se posicionou a favor do petista . MDB, PSDB, Cidadania e União Brasil ainda negociam o apoio e devem anunciar a decisão em breve. O PDT informou que ainda nesta tarde, o presidente do partido, Carlos Lupi, vai fazer um pronunciamento para anunciar o veredito.

No domingo (2), o candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes, lamentou a derrota nas eleições deste ano e abriu uma porta para apoiar Lula ou se manter neutro no segundo turno .

Em um pronunciamento de aproximadamente um minuto, Ciro se limitou a dizer que está preocupado com o futuro do país. Ele ainda pediu um tempo para se reunir com correlegionários para definir um apoio no segundo turno.



Já a candidata do MDB, Simone Tebet, disse que já tem um candidato para apoiar no segundo turno das eleições . "Não esperem de mim omissão, eu tenho um lado", afirmou na noite de domingo.

