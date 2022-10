Reprodução/TV Globo - 02.10.2022 Lula teve 6,1 milhões de votos a mais que Bolsonaro no primeiro turno

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 48,43% dos votos, o que significa um total de 57.259.504 votos para o petista. O número representa 6,1 milhões de votos a mais do que Jair Bolsonaro (PL), que recebeu 51.072.345 votos (43,20% dos votos válidos).

Havia expectativa do PT de vencer a disputa presidencial já no primeiro turno. Do lado de Bolsonaro, houve celebração. O presidente ganhou mais 4 semanas para tentar reverter o cenário.

A eleição deste ano foi a mais polarizada desde a redemocratização do Brasil. Lula e Bolsonaro concentraram 91,6% dos votos válidos (sem contar brancos e nulos).

Lula teve 10 milhões de votos a mais do que recebeu no primeiro turno de 2006. O petista também recebeu mais de 25,9 milhões a mais que Fernando Haddad no primeiro turno de 2018.

Já Bolsonaro recebeu 1,7 milhão de votos a mais no domingo comparado ao primeiro turno das eleições em 2018.

A cidade de Coari, no interior do Amazonas, teve um problema em uma seção eleitoral e precisou ter a urna eletrônica substituída pela votação em cédula.

Como os votos em papel só podem ser apurados na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, em Manaus, e a cidade de Coari é de acesso por via fluvial, a contabilização dos votos atrasou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.