Reprodução: facebook - 04/10/2022 Rodrigo Garcia, Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas

Nomes como Rodrigo Maia (Projetos Estratégicos), Zeina Latif (Desenvolvimento Econômico) e Laura Machado (Desenvolvimento Social), secretários do governo de Rodrigo Garcia (PSDB) ameaçam deixar os cargos por conta do apoio do governador paulista ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo apuração do iG, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ficou irritado com o " apoio incondicional " de Garcia ao presidente e conversou com os outros três secretários. Eles devem anunciar a saída amanhã (5) e conversar com o governador antes da decisão.



Os secretários só devem permanecer nos cargos se eles tiverem autorização para manifestarem suas posições sem sofrerem retaliações do governo paulista.

Maia é um crítico do atual mandatário e considera que se Bolsonaro alcançar a reeleição, será uma ameaça à democracia.

Rodrigo Garcia

O governador de SP anunciou apoio à reeleição de Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições 2022 contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (4). Na ocasião, Garcia também declarou apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o governo do estado.

"O PSDB está reunido declarando neutralidade. Eu declaro meu apoio incondicional ao Tarcísio e ao Bolsonaro. Comuniquei ao presidente estadual e ao presidente nacional Bruno Araújo", afirmou o tucano.

Mais cedo, Tarcísio disse, em coletiva de imprensa após reunião com líderes do PP, esperar uma "migração natural" de apoio de quadros do PSDB à sua candidatura, mas que não vê sentido em ter Garcia no palanque com ele, já que durante as campanhas, ele pregou "mudança".

Posição do PSDB

A direção nacional do Partido Social Democracia Brasileira assumiu neutralidade e anunciou que os diretórios estaduais estão autorizados a escolherem qualquer candidato à Presidência da República neste segundo turno .

“A Executiva Nacional do PSDB, na tarde desta terça-feira, decidiu liberar os diretórios estaduais e filiados no 2° turno das eleições presidenciais”, diz o comunicado publicado pela sigla em seu perfil do Twitter.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.