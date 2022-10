Foto: Ricardo Stuckert Lula venceu o primeiro turno das eleições presidenciais

O TSE (Tibunal Superior Eleitoral) determinou, nesta terça-feira (4), a exclusão de 31 publicações nas redes sociais que disseminam notícias falsas sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

De acordo com o ministro Tarso Sanseverino, os posts espalham informações falsas sobre o petista. As publicações contam com conteúdos sobre o suposto fechamento de igrejas no seu possível mandato como presidente e também sobre a perseguição a cristãos.

Sanseverino tomou a decisão após analisar um requerimento apresentado pela campanha de Lula. O Twitter e o Facebook terão de excluir postagens de 26 perfis, entre eles Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, em até 24 horas, sob pena diária de R$ 10 mil.





Alguns posts também contam com conteúdos que associam o ex-presidente a Daniel Ortega, presidente da Nicarágua . Ortega, inclusive, parabenizou Lula pela vitória no primeiro turno das eleições.

“As publicações transmitem de forma intencional e maliciosa mensagem de que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva é aliado político do ditador da Nicarágua Daniel Ortega, e assim como ele será contra os evangélicos e irá perseguir os cristãos”, destacou o magistrado.

O ministro afirmou ainda que o fato das notícias falsas terem sido compartilhadas por alguns perfil com "alto número de seguidores" facilita a propagação das desinformações no período eleitoral.

