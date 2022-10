Reprodução/TV Globo - 02.10.2022 Lula e Bolsonaro disputarão segundo turno no dia 30 de outubro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve liderança na disputa pela Presidência da República também no exterior . O petista recebeu 138.933 dos votos (47,17%), enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a 122.548 votos (41,61%).

Atrás dos candidatos ao segundo turno e diferente do resultado brasileiro, Ciro Gomes (PDT) chegou alcançou o terceiro lugar, com 4,53% dos votos (13.341), seguido de Simone Tebet (MDB) , que fechou o pleito com 4,47% dos votos no exterior (13.167). Logo depois apareceu Luis Felipe D'Ávila (Novo), que somou 3.780 votos fora do país (1,28%), e a senadora Soraya Thronicke (União), que chegou a 753 votos (0,26%).

Em Lisboa, capital de Portugal e cidade com o maior número de brasileiros aptos a votar, Lula teve mais de 12 mil votos e Bolsonaro recebeu apoio de 6 mil eleitores.

Nas capitais de países com a esquerda no governo, como Havana (Cuba) e Pequim (China), o petista venceu. Em Cuba, Bolsonaro teve um voto (3,23%), e 19 votos em Pequim, (25%).

Na América Latina Bolsonaro também perdeu, Buenos Aires (Argentina), teve 64,68% dos votos; em Bogotá (Colômbia), chegou a 52,82%; em Santiago (Chile), teve 44,86%. Em Sydney, na Austrália, Lula ficou em primeiro com 54% dos votos, contra 30% de Bolsonaro.

Em Miami, nos Estados Unidos, o atual presidente ficou na liderança, com mais de 11 mil votos. O petista ficou em segundo com 2.500. Na cidade de Nagóia, no Japão, Bolsonaro recebeu 10.600 votos. E Lula cerca de 1.600 votos.

Na África do Sul, em Pretória, Bolsonaro venceu com 63% dos votos válidos, contra 24% de Lula.

Taxa de abstenção

A taxa de abstenção fora do país chegou a 56,3% entre os quase 700 mil brasileiros aptos a votar. Os números foram atualizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira.

No Brasil, a taxa de abstenção no primeiro turno das eleições foi de 20,95% , superior à registrada 4 anos atrás (20,3%). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 32.770.982 eleitores não comparecerem às urnas no domingo (2).

Eleições gerais

Com 100% das urnas apuradas, Lula terminou com 48,43% dos votos e Bolsonaro, 43,20% . Apesar de uma expectativa por parte dos petistas de uma possível vitória no primeiro turno , a eleição será decidida em 30 de outubro. O vencedor irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026.

