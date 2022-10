Reprodução/Twitter Ex-governador de São Paulo declara apoio a Lula no 2° turno





O senador José Serra declarou, nesta terça-feira (4), que vai apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, onde o petista vai concorrer com Jair Bolsonaro (PL).

O ex-governador afirmou ainda que, em São Paulo, o seu apoio no segundo turno será a Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato apoiado pelo atual presidente da República e adversário de Fernando Haddad (PT).

"Não vou me alongar sobre o tema. Diante das alternativas postas, votarei em Lula. E, pela mesma razão, em São Paulo, meu voto será em Tarcísio de Freitas", publicou Serra na sua conta oficial do Twitter.

Não vou me alongar sobre o tema. Diante das alternativas postas, votarei em Lula. E, pela mesma razão, em São Paulo, meu voto será em Tarcísio de Freitas. — José Serra (@joseserra_) October 4, 2022

Apoio de Ciro e Rodrigo Garcia

Na tarde desta terça-feira (4), o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) disse que acompanha a decisão do partido de apoiar o candidato do PT no segundo turno das eleições presidenciais. De acordo com ele, diante das opções, é "a última saída".

"Acabamos de realizar uma reunião da executiva nacional ampliada do PDT e, por unanimidade, nós tomamos uma decisão. Eu gravo este vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT", disse ele em pronunciamento nas redes sociais.





No mesmo dia, Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador de São Paulo, anunciou apoio a Bolsonaro (PL) no segundo turno. Na ocasião, Garcia também declarou apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o governo do estado.

"O PSDB está reunido declarando neutralidade. Eu declaro meu apoio incondicional ao Tarcísio e ao Bolsonaro. Comuniquei ao presidente estadual e ao presidente nacional Bruno Araújo", afirmou Garcia.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.