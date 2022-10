Reprodução / Jovem Pan - 04.10.2022 Rodrigo Garcia anuncia apoio a Bolsonaro no 2º turno

O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) , anunciou apoio ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições 2022 contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ocasião, Garcia também declarou apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o governo do estado.

O tucano anunciou a decisão em transmissão nas redes sociais, nesta terça-feira (4), que contou com a participação de Bolsonaro e Tarcísio.

"O PSDB está reunido declarando neutralidade. Eu declaro meu apoio incondicional ao Tarcísio e ao Bolsonaro. Comuniquei ao presidente estadual e ao presidente nacional Bruno Araújo", afirmou Garcia.

Hoje mais cedo, Tarcísio disse, em coletiva de imprensa após reunião com líderes do PP, esperar uma "migração natural" de apoio de quadros do PSDB à sua candidatura, mas que não vê sentido em ter Garcia no palanque com ele, já que durante as campanhas, ele pregou "mudança" .

"Eu preguei mudança o tempo todo. Não faz sentido agora estar com eles no palanque. Agora, eu entendo que eles têm capilaridade, têm boas políticas que precisam ser preservadas, entendo que eles podem ter um papel fundamental na eleição do presidente. Mas vou seguir na linha que me comprometi com o estado de São Paulo. Uma linha de mudança, preservando o bom legado", disse o candidato.

Garcia foi derrotado no primeiro turno das eleições, no último domingo (2). A disputa pelo governo do estado agora está entre os candidatos Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad (PT) , que foram para o segundo turno.



Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tarcísio ficou à frente da disputa pelo governo, com 9.881.995 de votos (42,32%), enquanto Haddad marcou 8.337.139 votos (35,70%). Garcia, no entanto, ficou em terceira posição no ranking, com 4.296.293 de votos (18,40%).



Com a derrota dele, o partido tucano deixará o governo do estado após quase 30 anos de mandato, com seis candidatos diferentes .

Eleito em 1994, com Mário Covas, o partido esteve a frente do maior estado do país desde janeiro de 1995. De lá para cá, políticos do partido e aliados comandaram por oito mandatos consecutivos.

Os governadores de São Paulo pelo PSDB foram: Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra e João Doria — em 2006 e 2018, respectivamente, assumiram o governo os vices de Alckmin, Cláudio Lembro (antigo PFL) e Márcio França (PSB), com apenas oito meses cada.

Conforme apuração do iG , Doria — que deixou o cargo para concorrer à presidência neste ano, fazendo com que Garcia assumisse o posto —, tem dito para pessoas próximas que não é favorável à união entre o atual chefe do executivo paulista com o ex-ministro da Infraestrutura .

