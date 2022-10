Reprodução/YouTube 02.10.2022 Ciro reconheceu derrota e disse estar preocupado com o futuro do país

O candidato do PDT, Ciro Gomes, lamentou a derrota nas eleições deste ano e abriu uma porta para apoiar Lula (PT) ou se manter neutro no segundo turno. A declaração foi dada no comitê de campanha em Fortaleza, (CE), na noite deste domingo (2).

Em um pronunciamento de aproximadamente um minuto, Ciro se limitou a dizer que está preocupado com o futuro do país. Ele ainda pediu um tempo para se reunir com correlegionários para definir um apoio no segundo turno.

“Eu quero agradecer aos brasileiros e brasileiras que deram a mim o seu voto. Quero dizer que estou profundamente preocupado com o que estou assistindo acontecer no Brasil”, disse.

“Como vocês sabem, vou inteirar 65 anos de vida e 42 anos dedicados ao meu amor e minha paixão ao Brasil. Eu nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora e tão potencialmente ameaçadora sob a nossa sorte como nação. Por isso peço algumas horas para conversar com meu partido para que a gente possa achar o melhor caminho para servir à nação brasileira”, concluiu.

Ciro ficou na quarta colocação entre os candidatos à presidência da República, com pouco mais de 3% dos votos. Ele ficou atrás de Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que vão ao segundo turno, além de Simone Tebet (MDB).

Nos bastidores, o PDT deve apoiar Lula no segundo turno. Membros do partido, inclusive, declararam apoio ao petista ainda no primeiro turno, o que obrigou a legenda a não punir seus pares.

Ciro foi um dos principais críticos do ex-presidente da República, embora tenha sido ministro no primeiro governo do petista. Em 2018, após ser derrotado, Ciro Gomes deixou o Brasil e evitou apoiar Fernando Haddad (PT), na época, substituto de Lula na candidatura ao Palácio do Planalto.