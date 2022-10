Agência O Dia Acompanhado da família, Cláudio Castro vota em colégio na Barra da Tijuca

O governador e candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL), chegou às 9h deste domingo (2), à Escola Municipal Golda Meir, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio para votar. Ele estava acompanhado de seus filhos João Pedro e Maria Eduarda, da mulher Analine Castro, assessores e do vice Thiago Pampolha (União).

Ainda na entrada, Castro foi recebido com gritos de "mito" e palmas por parte de apoiadores. Já os eleitores contrários a sua reeleição o vaiaram.

Após votar, Castro conversou com jornalistas na saída do colégio. O atual governador disse que a expectativa é de vitória, mas que também está preparado para um segundo turno, caso tenha.

"O número (porcentagem) está bem pertinho nas pesquisas. Nesse momento temos que ter tranquilidade e, se Deus quiser, celebrar no final do dia. Sabemos que temos um Brasil polarizado e temos que levar com resiliência", disse.

O atual governador também fez uma análise de seu governo. Ele ressaltou que as contas do Estado estão em dia, que há empregos sendo gerados e polifônicas sociais sendo retomadas. "Não tenho dúvidas de que a população me abraçou. Hoje será um grande dia, dia da democracia. Demonstramos que conseguimos fazer pelo rio e vamos Continuar cuidando das pessoas. Erros sempre vão acontecer, mas esse é um governo do diálogo”, afirmou.