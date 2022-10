Reprodução Ciro Gomes ao lado de Lula

As principais lideranças do PDT decidiram que vão apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). O apoio formal só será feito depois que Ciro Gomes resolver se participará do anúncio ou optará por manter sua neutralidade nas eleições 2022 .



O ex-governador do Ceará ficou muito preocupado com as eleições 2022 na esfera legislativa e nos executivos estaduais. O pedetista não esperava que o bolsonarismo estivesse tão forte e com capacidade de formar uma grande bancada no Congresso Nacional, além de ocupar espaços nos governos dos estados brasileiros.

A avaliação feita por Ciro é que Bolsonaro, caso seja reeleito, terá totais condições de aprovar impeachment de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, passar uma lei que aumente o número de magistrados no STF, além de outras pautas autoritárias.

O ex-governador teme que o chefe do executivo federal avance com propostas antidemocráticas. Porém, seu rompimento com o Partido dos Trabalhadores foi muito forte e ele não demonstrou disposição em fazer as pazes com o ex-presidente ao conversar com seus companheiros do PDT.

Ele prometeu que não participaria mais de uma campanha ao lado de Lula, porém, as circunstâncias mudaram com a nova composição do Congresso Nacional. Agora Ciro trabalha com a possibilidade de formalizar seu apoio ao PT.

Ciro Gomes e o PT

Lula recebeu ataques de Ciro Gomes ao longo da campanha, mas sempre deixou claro que não iria revidar e gostava muito do pedetista. O ex-presidente pediu que aliados conversem com o ex-governador para que ele esteja ao seu lado no segundo turno contra Bolsonaro.

Lideranças do PDT também conversam com o Ciro Gomes para que ele mude de opinião e esteja com o PT até o dia 30 de outubro. Inclusive, aliados já deram um argumento para o pedetista.

“Ciro precisa falar a verdade. Ele se surpreendeu com a força de Bolsonaro e sabe que a reeleição dele representa um perigo para democracia. É algo concreto e não mais um achismo ou bravata da oposição”, explica um aliado do ex-governador.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.