Em entrevista cedida à CNN nesta segundo-feira (3), o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que apoiará o presidente Jair Bolsonaro (PL) neste segundo turno e descartou qualquer possibilidade de se juntar a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito.



"Estarei ao lado do presidente Jair Bolsonaro evitando que o desastre do passado se repita", afirmou Zema, em entrevista.

No domingo (2), Zema foi reeleito com 6,094 milhões de votos e já havia comentado seu posicionamento: "Apoiar o PT está fora de cogitação, o partido que destruiu Minas Gerais, que provocou a maior recessão do Brasil em 2015 e 2016, gerando mais de 10 milhões de desempregados. É um partido que não merece nenhum tipo de apoio pelos danos que já causou", ressaltou o candidato.

Na fala, o atual governador de Minas Gerais , ainda, lembrou que faz parte do empresariado e apontou que o Partido dos Trabalhadores provocou "desastre" em todo setor enquanto estava no governo.

"Eu venho do setor privado e sei mais do que ninguém o desastre que o PT provocou em 2015 e 2016 com mais de 10 milhões de desempregados."

