Divulgação / PCB PCB anuncia apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) anunciou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) . O posicionamento foi publicado no site oficial do partido ainda na noite desse domingo (2).

Ao primeiro turno das eleições 2022 , o PCB havia lançado o nome de Sofia Manzano como candidata ao Planalto . De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , Manzano recebeu 45.615 votos, ou seja, 0,04% do total de votos válidos.

A candidata ficou em nono lugar no ranking de votação, atrás de Léo Péricles (UP), que teve 0,05%, e Padre Kelmon (PTB), que marcou 0,07%.

Em comunicado publicado no site do partido, a sigla deixou claro que se posiciona a favor de Lula para derrotar Bolsonaro. "Sabemos que, mesmo derrotado eleitoralmente, o bolsonarismo não sumirá de cena", disse no texto.

"Entre um governo que tenta conciliar a burguesia e o proletariado, e um governo que flerta com o fascismo e está firmemente unido com a burguesia em torno dos ataques à classe trabalhadora e ao povo pobre, como é o governo de Bolsonaro."

Na carta, a legenda também comemorou o resultado obtido pelas campanhas neste ano, já que os membros conseguiram se mobilizar mesmo sem ter tempo na televisão ou rádio, como outros candidatos , por exemplo.

"Mesmo sem tempo de TV e rádio e sem os recursos do Fundo Especial, que todos os outros partidos tiveram, realizamos uma campanha histórica", escreveu o PCB.

"Acreditamos que o nosso crescimento anterior e durante esse processo, bem como a visibilidade alcançada nessas eleições pelas ideias revolucionárias […] confirmam plenamente a importância e a necessidade das candidaturas comunistas", continuou.

De acordo com o partido, nos próximos dias, o Comitê Central do PCB vai se reunir para definir qual será a atuação dos membros da legenda na campanha para este segundo turno, que acontece no próximo dia 30 de outubro.

Além do comunicado publicado no site, a própria Sofia Manzano também se manifestou nas redes sociais e declarou apoio a Lula: "Agora é Lula 13. Continuaremos nossa luta aguerrida e vamos derrotar Bolsonaro. Cada voto é muito importante. Lula 13."

O primeiro turno deste ano teve como resultado ao Planalto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 48,43% dos votos, e o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 43,20% .

