Reprodução: Agência Brasil Jair Bolsonaro (PL) disputará o segundo turno com Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) venceu o primeiro turno das eleições em 75 dos 100 municípios com o maior Valor Bruto de Produção (VBP) Agropecuária. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderou nas outras 25 cidades.

O atual mandatário venceu nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e alguns estados do Norte. Lula foi vitorioso no estado do Nordeste e Norte. A diferença entre eles foi de 14 estados para o petista, e 12 estados mais o Distrito Federal para Bolsonaro.

Mato Grosso

O candidato à reeleição superou o petista nos 35 municípios mato-grossenses entre os 100 de maior VBP . O Mato Grosso é o estado que lidera a produção agropecuária do país. A cidade de Sorriso, que tem o agro mais rico do Brasil, teve a vitória de Bolsonaro acima de 70%, contra 26% de Lula.

Foi também no estado mato-grossense que o presidente teve a maior porcentagem no país, alcançando 74,24% dos votos na cidade de Canarana, contra 21,80% do petista.

Minas Gerais

O estado mineiro garantiu a vitória de Lula, no entanto, entre os estados com maior VBP, Bolsonaro venceu em sete municípios de Minas Gerais. A maior votação foi em Unaí: 53,88% contra 38,83% do ex-presidente.

Rio Grande do Sul

No estado gaúcho, Bolsonaro venceu as eleições gerais, mas nos municípios com maior Valor Bruto de Produção agropecuária, Lula venceu em seis das dez maiores cidades.

A maior votação do petista foi em Santa Vitória do Palmar, com 60,05% contra 29,31% de Bolsonaro. A maior do atual presidente foi em Vacaria, com 60,78% dos votos contra 31,63% de Lula.

Bahia

Na Bahia, Lula ganhou em seis dos sete municípios que estão à frente no ranking do Ministério da Agricultura. Bolsonaro ganhou apenas no município de Luís Eduardo Magalhães, com 54,02% contra 41,43% do petista.

Pará

No estado do Pará existe dois municípios mais ricos no agro, o Paragominas, onde o atual presidente foi vencedor, por 53,77% a 40,47% dos votos, e Igarapé-Mirim, onde Lula ganhou com 61,3% a 32,05%.

A disputa mais apertada entre os presidenciáveis entre os municípios mais ricos do agro ocorreu em Palmeira das Missões (RS), onde Lula obteve 46,92% dos votos, enquanto Bolsonaro atingiu 46,90%. Em Santa Helena de Goiás (GO), o ex-presidente alcançou 46,09% dos eleitores, e o atual chefe do Executivo, 46,06%.

Eleições gerais

Lula terminou com 48,43% dos votos e Bolsonaro, 43,20% após mais de 99,99% dos votos apurados. Apesar de uma expectativa por parte dos petistas de uma possível vitória no primeiro turno, a eleição será decidida em 30 de outubro. O vencedor irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026.

Bolsonaro começou a apuração em primeiro lugar e com uma vantagem de cerca de sete pontos sobre Lula , mas o petista virou a disputa e conseguiu terminar em primeiro com uma vantagem de mais de 6 milhões de votos.

Ciro Gomes (PDT) , que aparecia em terceiro lugar nas pesquisas, terminou em quarto, atrás da senadora Simone Tebet (MDB) , uma das surpresas do pleito. Ciro teve 3,05% dos votos e Tebet, 4,16%. Votos brancos somaram 1,59% e nulos, 2,82%.

