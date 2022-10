Tomaz Silva/Agência Brasil - 02.10.2022 O presidente Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PL) traçou com a sua equipe que seu principal foco será São Paulo. Com Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno, o presidente da República buscará ter o máximo de apoio de prefeitos do interior e apostará no antipetismo e conservadorismo para conquistar o eleitor paulista. Na avaliação da sua equipe, vai ser o estado que definirá o vencedor do segundo turno .



Segundo articuladores do governante, há margem para que Lula cresça no Norte e Nordeste, enquanto Bolsonaro deverá crescer no Sul e Centro-Oeste. Com o provável apoio formal de Zema (Novo), o chefe do executivo federal acredita que crescerá em Minas Gerais, ficando muito próximo do petista ou até mesmo vencer.

O “pulo do gato”, como tem sido dito nos bastidores da campanha bolsonarista, está no estado de São Paulo. Na opinião do grupo, os eleitores paulistas de Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) são mais conservadores e antipetistas do que de outras regiões.

A expectativa da sua equipe é vencer Lula com uma diferença de, pelo menos, 10%. Se obtiver esse resultado, além de conseguir crescer em Minas e abrir um pouco mais a distância no Rio de Janeiro, Bolsonaro tem convicção que vencerá as eleições 2022 .

“Todos sabem que é difícil e há um sentimento de mudança em quase metade da população brasileira. Só que agora o jogo fica equilibrado. Tempo de TV é o mesmo, o debate é um contra um e a repercussão na mídia é igual. Vamos apresentar a nossa proposta e o presidente saberá defender nossas ideias”, explica um dos coordenadores da campanha.

Bolsonaro aposta na economia

Uma das principais armas que Bolsonaro vai usar no segundo turno é a economia. Sua equipe identificou que houve uma melhora no poder de compra do brasileiro nas últimas semanas e a tendência que os preços nos supermercados fiquem ainda menor até o dia 30 de outubro.

Desta forma, os bolsonaristas apostam que podem conquistar eleitores mais pobres e, consequentemente, vencer Lula. “O Auxílio Brasil terá papel fundamental no nosso plano”, resume um dos aliados do presidente.

