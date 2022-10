Agência Brasil Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi reeleito em primeiro turno nesse domingo (2)

Nesta segunda-feira (3), o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) , disse que não vai apoiar o Partido dos Trabalhadores (PT) no segundo turno que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai disputar com o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL).

Zema venceu a disputa eleitoral no primeiro turno, nesse domingo (2) , para comandar o estado de Minas Gerais por mais quatro anos. Zema obteve 6.094.136 votos, ou seja, 56,18% do total de votos.

Ele desbancou o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) , que conseguiu 3.805.182 de votos (35,08%).

Em relação ao segundo turno , o governador disse que vai divulgar seu posicionamento em breve.

"Eu já adiantei que apoiar o PT é impossível. Minas Gerais teve problemas seríssimos. Uberlândia teve, Pouso Alegre teve e várias outras cidades que foram arrasadas por gestões desse partido", afirmou.

"Nesse momento, nós estamos conversando com o presidente, com o PL, e as conversas estão sendo muito boas. Talvez hoje mais tarde, amanhã, nós já venhamos anunciar alguma questão porque o PL fez aqui na Assembleia Legislativa novos deputados. Então nós queremos deixar claro: 'as nossas propostas são essas, o PL está de acordo? Vai caminhar conosco?' Eu vejo que tem tudo para dar certo e, em breve, isso será comunicado", acrescentou, em entrevista à TV Globo .

Na ocasião, Zema também agradeceu os votos dos eleitores e disse que o segundo mandato será melhor que o primeiro .

"A minha situação hoje é muito diferente de quatro anos atrás. Há quatro anos, eu assumi um estado que estava em litígio com todos os prefeitos, que não confiavam mais no estado [...]. A casa está arrumada, as secretarias funcionando, muitos projetos em andamento, como a reforma das escolas, a construção dos hospitais regionais, a recuperação das estradas. Tudo isso já está se encaminhando. Há quatro anos, nós não tínhamos nada, tínhamos era fogo para poder apagar. Hoje nós temos um estado que já começou a ser reconstruído. Então, o segundo governo será, obrigatoriamente, melhor que o primeiro".

O primeiro turno das eleições 2022 teve como resultado ao Planalto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 48,43% dos votos, e o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 43,20% . A disputa, agora, vai para um segundo turno , que vai ocorrer no próximo dia 30 de outubro.

