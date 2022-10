Reprodução/Instagram Ciro Gomes ao lado de Bolsonaro

Na manhã deste sábado (1°), o candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) postou uma foto ao lado do presidente J air Bolsonaro (PL). O ex-governador do Ceará pediu voto para si, no entanto, manteve a imagem do seu adversário nas eleições 2022 .



A foto em questão foi feita no cenário do debate promovido pela TV Globo. O ex-ministro dos governos Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está sentado e faz o sinal do “12”, que é seu número na urna. O atual chefe do executivo federal também se encontra sentado, usando óculos e escrevendo em um papel.

Faltando um dia para os eleitores irem às urnas eletrônicas, Ciro aproveitou para usar o seu perfil no Instagram para pedir que seus apoiadores votem nele. “Bom dia meu Brasil! Amanhã é dia de apertar o 12 e se livrar dessa polarização cheia de ódio, incompetência e ladroeira que está afundando nosso país. Vamos juntos!”, publicou.

Durante o debate, Ciro tentou se apresentar como uma alternativa para o eleitor não votar nem em Lula e Bolsonaro. Porém, a campanha do pedetista avaliou que o ex-governador ficou apagado e não conseguiu se destacar, apontando que Simone Tebet (MDB) aproveitou melhor os momentos oferecidos a ela no confronto entre os presidenciáveis.

Ciro Gomes e a campanha

O pedetista iniciou a pré-campanha no ano passado e, mesmo sem formar nenhuma aliança, se manteve na disputa e virou candidato à Presidência da República. Ciro se apresentou como opositor ao presidente Bolsonaro e também ao ex-presidente Lula.

Só que o plano dele não funcionou e Gomes tem apenas 6% das intenções de votos válidos, ocupando a terceira colocação, segundo o último levantamento do Datafolha. Lula lidera com 50%, podendo vencer no primeiro turno, e Bolsonaro foi citado por 36% dos entrevistados.

O ex-governador já avisou que, caso não vença as eleições, não irá mais concorrer a nenhum cargo. Porém, nos bastidores, aliados apostam que essa decisão não é definitiva.

