Tânia Rêgo/Agência Brasil - 29/09/2022 Urna eletrônica





Gabriel Scherer da Costa , de 22 anos, confessou ter colado as teclas de uma urna eletrônica com cola instantânea e de alta resistência em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Ele está preso e afirmou à polícia ter feito a ação em protesto contra a polarização das eleições em 2022 .

O juiz eleitoral Luiz Felipe Medeiros aponta que o crime foi descoberto no domingo (2) após o eleitor sair da sala de votação. De acordo com o magistrado, "o eleitor saiu e o eleitor seguinte que foi votar constatou que os teclados estavam colados, por isso não foi possível o eleitor votar”.





A defesa de Gabriel afirmou ao G1 que o jovem confessou o crime e que, no momento em que estava próximo a urna, não percebeu a gravidade do que havia feito.

"Ele assume ter feito e disse que naquele momento não pensou, mas depois ele caiu em si e, já em casa, viu que tinha feito uma coisa errada”, disse.

O eleitor deve passar por audiência de custódia ainda hoje. Ele irá responder aos crimes de dano ao patrimônio e por dificultar o trabalho da justiça eleitoral.



