Alesp Arthur do Val é deputado estadual por São Paulo

O Podemos instaurou, nesta segunda-feira (7), um processo disciplinar interno para discutir a expulsão do deputado estadual Arthur do Val (SP). Filiado à legenda há pouco mais de um mês, ele era pré-candidato ao governo de São Paulo.



A pré-candidatura foi retirada e agora até o partido ele pode perder depois que áudios enviados para um grupo de mensagens vazou. Nos áudios, o deputado diz que as mulheres ucranianas "são fáceis" porque "são pobres" , diz que limparia o c* de militares e conta que seu companheiro no MBL, Renan Santos, costuma fazer, anualmente, uma "tour de blond", viagem dedicada a se relacionar apenas com mulheres loiras.



Após serem publicadas pelo portal Metrópoles na última sexta (4), as mensagens geraram diversas manifestações de repúdio por parte de políticos , de celebridades, do Podemos e da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), cujo Conselho de Ética já recebeu mais de 10 pedidos de cassação do mandato do parlamentar.



Diante desse cenário, a assessoria de imprensa do Podemos informou que a legenda recebeu um pedido de punição do parlamentar no domingo e hoje abriu o processo. "A realização do procedimento é necessária para qualquer tipo de punição, em respeito à ampla defesa e ao contraditório. Assinado pelas presidentes do Podemos Mulher Nacional e estadual de São Paulo, respectivamente, Márcia Pinheiro e Alessandra Algarin, o pedido é pela punição mais grave: a de expulsão", diz o texto enviado à imprensa.



A assessoria explica que o presidente da Executiva Paulista, Thiago Milhim, já nomeou a Comissão de Ética e Disciplina para análise do caso e ordenou a citação de Arthur do Val para que ele apresente sua defesa em cinco dias.

Ao fim desse prazo, com ou sem resposta, o processo seguirá para que a comissão dê um parecer conclusivo. O grupo responsável por julgar o caso é formado por João Dárcio Ribamar Sacchi (presidente da Comissão), Elsa Oliveira e Alfredo Martins Corrêa, que farão o parecer conclusivo. Com o resultado, o parlamentar poderá apresentar recurso para a Comissão Executiva Nacional dentro do mesmo prazo.

Defesa de Arthur do Val

Também conhecido como Mamãe Falei , o deputado tentou se explicar logo que chegou ao Brasil, no sábado (5). Ao desembarcar do voo, ele minimizou as próprias declarações dizendo que foram "um erro" em meio a um "momento de empolgação" .

O parlamentar disse ainda que as mensagens e o propósito da viagem tinham contextos diferentes. Ele foi à Ucrânia sob o argumento de acompanhar de perto o cenário de guerra do país, que é alvo de uma invasão russa desde o último dia 24.

