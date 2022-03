Divulgação/Assembleia Legislativa de São Paulo Arthur do Val

Em nota publicada neste sábado (5), o Movimento Brasil Livre (MBL) se manifestou sobre o áudios sexistas atribuídos ao seu integrante Arthur do Val. No texto, o grupo disse que repudia os áudios, mas que isso não "invalida o objetivo da viagem".

"O MBL repudia o teor dos áudios de seu integrante [...] Tal fato, contudo, não invalida o objetivo da viagem, que se cumpriu arrecadando mais de R$ 250 mil reais para os refugiados ucranianos", diz trecho.

De acordo com o grupo, o valor arrecadado está sendo distribuído na região da Ucrânia. "Lamentamos o mal-estar que causamos às pessoas, especialmente mulheres, que se indignaram sinceramente com os áudios", afirma nota.

O MBL também afirma que os áudios não impedirão o grupo de seguir com seu trabalho em prol da terceira via como uma alternativa "aos projetos políticos criminosos do PT e de Bolsonaro".