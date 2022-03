Alesp Arthur do Val é deputado estadual por São Paulo

O Podemos, partido do deputado estadual Arthur do Val (Mamãe Falei), anunciou a abertura de um procedimento disciplinar interno contra ele. A medida visa apurar as declarações com teor sexista feitas pelo parlamentar.



Mais cedo, o portal Metrópoles divulgou uma série de áudios atribuídos a Mamãe Falei, em que ele fala sobre as mulheres ucranianas. Além de elogios à beleza das cidadãs do país, ele diz que elas "são fáceis" porque "são pobres" .



Em nota assinada pela deputada federal e presidente nacional da sigla, Renata Abreu, o Podemos classifica as declarações do político, pré-candidato ao governo de São Paulo, como "gravíssimas e inaceitáveis". "Não se resumem ao completo desrespeito à mulher, seja ucraniana ou de qualquer outro país, mas de violações profundas relacionadas a questões humanitárias, em um momento em que esse povo enfrenta os horrores da guerra", diz um trecho da nota divulgada pela assessoria de imprensa do partido.



A Ucrânia é alvo de bombardeios desde a última semana. Tropas russas invadiram o território ucraniano, forçando milhares de pessoas a fugirem do país e deixando outras milhares em perigo.

O deputado viajou no início da semana com o pretexto de acompanhar de perto o conflito e, nesta sexta (4), viaja de volta para o Brasil. Enquanto suas declarações repercutem nacionalmente, tanto o MBL, entidade da qual faz parte, quanto o Podemos disseram não ter conseguido entrar em contato com ele.

