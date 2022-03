Reprodução Arthur do Val

Declarações de conetúdo sexista atribuídas ao deputado Arthur do Val , conhecido como Mamãe Falei, gerou críticas nas redes sociais. Em áudio gravado durante passagem pela Ucrânia, ele diz que as mulheres ucranianas são "são fáceis, porque elas são pobres".

Após o conteúdo vir a público, vários políticos se manifestaram contra o deputado. Em vídeo, a deputada Isa Penna (PSOL) disse que conversou com Arthur e que seu comportamento é "inacreditável".

É TODO DIA, - absolutamente todos os dias -, que um homem com poder faz um escárnio imensurável de violência e misoginia. É essa pessoa que vocês querem que a gente conviva no parlamento? Me mandaram os áudios do Mamãe Falei e ele pediu a minha opinião sobre o que foi falado. + pic.twitter.com/TW3Vq05f4X — Deputada Isa Penna (@isapenna) March 4, 2022

Já o deputado federal Helder Salomão (PT), afirmou que "não satisfeito em usar o conflito na Ucrânia para ganhar likes", Arthur do Val usou o momento para assediar mulheres na guerra.

Não satisfeito em usar o conflito na Ucrânia para ganhar likes, o Arthur do Val - Mamãe falei está assediando mulheres refugiadas. Seu áudio é repugnante e revoltante. — Helder Salomão (@heldersalomao) March 4, 2022

Em publicação, Tabata Amaral disse que os áudios "lembram que a misoginia e o machismo prevalecem até mesmo nos momentos de maior sofrimento".

As falas nojentas de @arthurmoledoval

nos lembram que a misoginia e o machismo prevalecem até mesmo nos momentos de maior sofrimento. Essa objetificação das mulheres é ainda mais revoltante por ser pessoas enfrentando uma guerra, em que suas próprias vidas estão em risco. — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) March 4, 2022

Leia Também

O deputado estadual, Gil Diniz, também se manifestou sobre o caso e cobrou cassação do político. "Não é possível que a Assembleia Legislativa não se posicione pela cassação desse canalha", afirmou.

O @arthurmoledoval é um sem caráter, um anão físico e moral! O denuncio antes mesmo de ser deputado!



Vejam o modo que ele se refere a mulheres refugiadas de guerra, não é possível que a Assembleia Legislativa não se posicione pela cassação desse canalha!



Vou pedir sua cassação! — Gil Diniz (@carteiroreaca) March 4, 2022

Alice Portugal, deputada do PCdoB, disse que as falas de Arthur do Val são "repugnantes, nojentas, machistas".

Os áudios do deputado de SP Arthur do Val, o “Mamãe, Falei”, com uma série de comentários machistas sobre as refugiadas ucranianas, são estarrecedores. O deputado objetifica mulheres que estão na fila para saírem de seu país que está em guerra.

Repugnante, nojento, machista! — Alice Portugal (@Alice_Portugal) March 5, 2022

Sergio Moro, companheiro de partido, publicou nota repudiando o comportamento do deputado e avisou que não dividirá palanque com quem tem esse tipo de comportamento e opinião . Além dele, o partido também se posicionou e afirmou que irá apurar o caso.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.