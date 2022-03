Reprodução/ Instagram @arthurmoledoval Mamãe Falei na Ucrânia

A cúpula do Movimento Brasil Livre (MBL) decidiu analisar áudios atribuídos ao deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), mais conhecido como Mamãe Falei. As mensagens, que teriam sido compartilhadas em um aplicativo, falam sobre as mulheres ucranianas, cujo país está em guerra contra a Rússia , com teor sexista.



O conteúdo foi publicado na coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles. A voz diz que as mulheres "são fáceis".



“Vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’, e é inacreditável a facilidade”, diz um trecho.



Em outro momento, o homem afirma que a fila da melhor balada do Brasil "não chega aos pés" da fila de refugiadas, cita uma tática de Renan Santos, dirigente do MBL e seu companheiro de viagem para se relacionar com mulheres loiras no exterior - a "tour de blond" - e diz que seria capaz de limpar o ânus das mulheres, sujo de cocô.



“Mano, estou mal. Passei agora, quatro barreiras alfandegárias, duas casinhas pra cada país. Eu contei, são 12 policiais deusas que você casa e faz tudo que ela quiser. Eu estou mal, cara, não tenho nem palavras para expressar. Quatro dessas eram minas que você... Se ela cagar, você limpa o c* dela com a língua. Inacreditável. Assim que essa guerra passar eu vou voltar para cá”, diz o homem, que lamenta não ter "pegado" ninguém ainda na viagem.

Pré-candidato ao governo de São Paulo, Mamãe Falei foi para a Ucrânia na segunda-feira (28) para acompanhar a guerra de perto. Ele está em viagem de volta ao Brasil nesta sexta (4).







Segundo a coluna de Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo, na Folha de S. Paulo, o MBL ainda não conseguiu contato com ele, por isso ainda não se manifestou.

