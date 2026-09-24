Clip Lions | @myhoodbr Família de seis leões-asiáticos flagrada em telhado de uma casa durante uma forte chuva no vilarejo de Zhudvadli, na Índia

Uma família de seis leões-asiáticos foi flagrada sobre o telhado de uma casa em uma fazenda durante uma forte chuva que atingiu o vilarejo de Zhudvadli, na região de Gir Somnath, no estado de Gujarat, oeste da Índia. As informações são do jornal local Mumbai Samachar.





O grupo era formado por um leão, três leoas e dois filhotes, que ficaram por horas sobre a casa enquanto o temporal atingia a região.

Os seis animais teriam chegado à propriedade rural de Munna Bhai Domadiya em Zhudvadli durante a noite, enquanto procuravam alimento. O grupo matou uma vaca na região e continuou no local depois de se alimentar.

A notícia sobre a presença dos animais se espalhou rapidamente e moradores de Zhudvadli e de outras localidades próximas foram até a região para ver os leões.

Não foram relatados ataques ou feridos durante o episódio.

Região concentra população de leões-asiáticos



O vilarejo de Zhudvadli fica próximo à Floresta de Gir, uma área conhecida pela presença dos leões-asiáticos. Segundo um relatório de 2025 do Departamento Florestal de Gujarat, Gir funciona como uma área de origem de onde os leões se dispersam naturalmente e mantêm outras populações na península de Saurashtra, em uma área total de cerca de 35 mil km².

O distrito de Gir Somnath, onde fica o vilarejo de Zhudvadli, registrou 222 leões no levantamento de 2025. Eram 41 machos adultos, 84 fêmeas adultas, 35 subadultos e 62 filhotes com menos de 1 ano.





O levantamento ainda somou 891 leões-asiáticos na península de Saurashtra, no total. O número de animais teve um aumento de 32,2% em comparação com o levantamento de 2020, quando tinham 674 leões.