Reprodução/Clip Lions - My Hood (imagem editada com IA) Ataque de leopardo em loja de bebidas na Índia

Um leopardo-indiano selvagem entrou na área urbana de Todaraisingh, no estado do Rajastão, no noroeste da Índia, e deixou três pessoas feridas. Câmeras de segurança registraram o momento em que o animal entrou em uma loja de bebidas do distrito de Tonk e avançou contra um dos funcionários.





Antes de chegar ao comércio, o felino havia sido visto próximo a uma área de vegetação. Um voluntário florestal identificado como Rakesh Mali foi até o local depois de receber o alerta de moradores e acabou atacado e com ferimentos nas pernas. Em seguida, o leopardo percorreu cerca de 400 metros até a região comercial da cidade.

Reprodução Wikimedia Commons/ Ataques mortais do leopardo-asiático se tornaram problema frequente na Índia





Na loja, as imagens mostram o animal saltando sobre o balcão e atacando Sanjay Gurjar, de 25 anos. Fateh Lal Koli, de 40, também foi ferido durante a passagem do leopardo pelo estabelecimento. Sanjay conseguiu se livrar do animal, correr para fora e baixar a porta metálica, deixando o felino preso no interior da loja.

De alguma forma, consegui empurrar o leopardo e corri em direção à saída. Enquanto corria, baixei a porta metálica. Depois disso, perdi a consciência. Sanjay Gurjar, funcionário atacado dentro da loja

















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Após o susto, uma equipe especializada de Jaipur foi chamada para fazer a retirada. Depois de uma operação que durou quase cinco horas, o felino foi sedado e levado para avaliação veterinária. As autoridades locais também informaram que o espécime se tratava de um macho adulto de cerca de 70 quilos. O voluntário florestal Rakesh recebeu os primeiros socorros e teve alta em poucas horas, enquanto os funcionários da loja, Sanjay e Fateh Lal, foram encaminhados para outra unidade de saúde.

Já realizei 63 resgates de leopardos, mas esta é a primeira vez que resgato um de dentro de uma loja de bebidas. Ashok Tanwar, veterinário sênior que comandou o resgate





Índia não tem contagem nacional de ataques

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Embora episódios envolvendo leopardos sejam registrados com frequência em diferentes estados indianos, o Governo Federal da Índia não mantém uma contagem nacional consolidada de ataques da espécie contra pessoas. Em resposta ao Parlamento Indiano, o Ministério do Meio Ambiente informou que esses dados ficam, em grande parte, sob responsabilidade dos governos estaduais.

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Apesar da falta de dados oficiais, alguns estudos regionais ajudam a dimensionar o problema. Uma pesquisa publicada em 2026 analisou 1.914 ataques de leopardos em Uttarakhand entre 2000 e 2019, revelando média de 98 por ano. Desse total, cerca de 22% terminaram em morte. O dado se refere apenas ao estado e não pode ser usado como estimativa para toda a Índia, que possui números absolutos ainda maiores.

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A presença dos animais perto de áreas ocupadas também não é incomum. A estimativa nacional mais recente calculou 13.874 leopardos nas regiões pesquisadas do país em 2022. No Rajastão, onde ocorreu o ataque de Todaraisingh, foram estimados 721 indivíduos nas áreas incluídas no levantamento.



