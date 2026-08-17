Reprodução Wikimedia Commons/Giles Laurent, gileslaurent.com Ataques mortais do leopardo-asiático se tornaram problema frequente na Índia

Um leopardo apontado como responsável pela morte de uma mulher e por ferir gravemente um agricultor foi capturado na manhã da última segunda-feira (10) na vila de Ballia, no distrito de Moradabad, na Índia. A vítima era Santosh Devi, de 45 anos, atacada uma semana antes na lavoura da vila de Lalapur Pepalsana.





A filha de Santosh Devi, Ravita, de 20 anos, foi procurá-la no campo e encontrou o animal ainda em cima do corpo, consumindo a carne. Ela relatou ao jornal The Indian Express que não gritou por medo de ser atacada pelo felino.

O animal estava comendo o rosto e o peito dela. Aterrorizada, corri de volta para casa para avisar meus familiares, que então foram até o local. Ao vê-los se aproximando, o animal fugiu. Ravita Devi, filha da vítima

















Reprodução Wikimedia Commons/Derek Ramsey (Ram-Man) - Own work Ataques mortais do leopardo-asiático se tornaram problema frequente na Índia





Depois do episódio, agricultores passaram a evitar as plantações no fim do dia, com mulheres e crianças permanecendo trancados em casa. Para conter o animal, o Departamento Florestal do estado de Uttar Pradesh instalou uma jaula perto da vila e colocou uma cabra como isca.

Reprodução Wikimedia Commons/Fabio Usvardi - Own work Ataques mortais do leopardo-asiático se tornaram problema frequente na Índia





O felino entrou na armadilha por volta das 5h30 de segunda-feira, encerrando um cerco de oito dias coordenado pelo oficial Ravi Gangwar.

Houve um clima de medo entre as pessoas devido à presença do leopardo na área nos últimos seis dias. A equipe do Departamento Florestal instalou a armadilha e, finalmente, nas primeiras horas da manhã, ele foi pego com segurança. Ravi Gangwar, oficial do Departamento Florestal de Uttar Pradesh





















O momento da captura foi registrado em vídeo e as imagens foram compartilhadas nas redes sociais indianas. No registro, o leopardo aparece confinado na jaula enquanto agentes e moradores usam cordas e lonas para conter a multidão que se formou.

Reprodução Wikimedia Commons/Charles J. Sharp - Own work, from Sharp Photography, sharpphotography.co.uk Ataques mortais do leopardo-asiático se tornaram problema frequente na Índia





O destino do felino depende de exames veterinários e de decisões das instâncias superiores. A mata da região de Amangarh, perto de uma reserva de tigres, é um dos locais cotados para a soltura.

Agora, após os exames médicos adicionais, ele será solto em um habitat seguro, conforme as instruções das autoridades superiores. Ravi Gangwar, oficial do Departamento Florestal de Uttar Pradesh

















Reprodução Wikimedia Commons/Arturo de Frias Marques - Own work Ataques mortais do leopardo-asiático se tornaram problema frequente na Índia





Além disso, Vinay Kumar, oficial florestal de Moradabad, calcula 150 vilas afetadas e registra sete ataques de felinos na região. As autoridades sustentam que os animais não descem da floresta, mas sim nascem nos canaviais que cobrem as divisas entre a população local e a vida selvagem.

Cerca de 500 vilas dos dois distritos estão em alerta. Apenas nas últimas duas semanas, duas pessoas morreram e pelo menos uma dúzia ficou ferida em decorrência do ataque de leopardos-asiáticos.

Nos últimos oito meses, capturamos 50 leopardos na área, mas ainda continuam chegando relatos de novos avistamentos. Jai Singh Kushwaha, oficial florestal de Bijnor







