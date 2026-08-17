Um leopardo apontado como responsável pela morte de uma mulher e por ferir gravemente um agricultor foi capturado na manhã da última segunda-feira (10) na vila de Ballia, no distrito de Moradabad, na Índia. A vítima era Santosh Devi, de 45 anos, atacada uma semana antes na lavoura da vila de Lalapur Pepalsana.
A filha de Santosh Devi, Ravita, de 20 anos, foi procurá-la no campo e encontrou o animal ainda em cima do corpo, consumindo a carne. Ela relatou ao jornal The Indian Express que não gritou por medo de ser atacada pelo felino.
O animal estava comendo o rosto e o peito dela. Aterrorizada, corri de volta para casa para avisar meus familiares, que então foram até o local. Ao vê-los se aproximando, o animal fugiu. Ravita Devi, filha da vítima
Depois do episódio, agricultores passaram a evitar as plantações no fim do dia, com mulheres e crianças permanecendo trancados em casa. Para conter o animal, o Departamento Florestal do estado de Uttar Pradesh instalou uma jaula perto da vila e colocou uma cabra como isca.
O felino entrou na armadilha por volta das 5h30 de segunda-feira, encerrando um cerco de oito dias coordenado pelo oficial Ravi Gangwar.
Houve um clima de medo entre as pessoas devido à presença do leopardo na área nos últimos seis dias. A equipe do Departamento Florestal instalou a armadilha e, finalmente, nas primeiras horas da manhã, ele foi pego com segurança. Ravi Gangwar, oficial do Departamento Florestal de Uttar Pradesh
O momento da captura foi registrado em vídeo e as imagens foram compartilhadas nas redes sociais indianas. No registro, o leopardo aparece confinado na jaula enquanto agentes e moradores usam cordas e lonas para conter a multidão que se formou.
O destino do felino depende de exames veterinários e de decisões das instâncias superiores. A mata da região de Amangarh, perto de uma reserva de tigres, é um dos locais cotados para a soltura.
Agora, após os exames médicos adicionais, ele será solto em um habitat seguro, conforme as instruções das autoridades superiores. Ravi Gangwar, oficial do Departamento Florestal de Uttar Pradesh
Além disso, Vinay Kumar, oficial florestal de Moradabad, calcula 150 vilas afetadas e registra sete ataques de felinos na região. As autoridades sustentam que os animais não descem da floresta, mas sim nascem nos canaviais que cobrem as divisas entre a população local e a vida selvagem.
Cerca de 500 vilas dos dois distritos estão em alerta. Apenas nas últimas duas semanas, duas pessoas morreram e pelo menos uma dúzia ficou ferida em decorrência do ataque de leopardos-asiáticos.
Nos últimos oito meses, capturamos 50 leopardos na área, mas ainda continuam chegando relatos de novos avistamentos. Jai Singh Kushwaha, oficial florestal de Bijnor