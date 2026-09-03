Reprodução/Clip Lions | @myhoodbr Leopardo é um dos principais predadores de Maharashtra, na Índia

Um leopardo pegou um filhote de cachorro durante uma perseguição a cães na madrugada de domingo (30) em Palghar, no estado de Maharashtra, na Índia, mas surpreendeu ao soltá-lo poucos segundos depois. As informações são do India Today.

♬ som original - iG @portal_ig Um leopardo invadiu uma área residencial de Palghar, no estado de Maharashtra, na Índia, durante a noite de 30 de agosto e protagonizou uma cena impressionante registrada por câmeras de segurança. O felino circulava por um imóvel próximo a um templo quando assustou um grupo de cães que estava no local. Durante a movimentação, um filhote ficou para trás e acabou sendo abocanhado pelo leopardo. Após segurar o pequeno cachorro por alguns segundos, porém, o felino surpreendentemente o soltou. As imagens mostram o filhote correndo para longe após ser liberado. O leopardo continuou circulando pela região antes de desaparecer na noite. Segundo as informações disponíveis, o cachorro escapou sem ferimentos aparentes e não há registro de pessoas feridas durante o episódio. 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 📹 Clip Lions | @myhoodbr #iG





O encontro aconteceu em uma área residencial, em frente a um templo, e foi registrado por uma câmera de segurança. Depois de ser libertado, o cachorro correu e conseguiu escapar, aparentemente sem ferimentos.

As imagens mostram um grupo de cães correndo do leopardo. Os cães maiores fogem para longe ao perceber a presença do predador. Dois filhotes acabam ficando para trás.

O leopardo então avançou em direção aos animais menores e conseguiu alcançar um deles. Por alguns segundos, o cachorro ficou muito perto do felino, em uma situação que parecia terminar em um ataque. Mas isso não aconteceu.

O leopardo pegou o filhote, mas o soltou pouco depois. Assim que ficou livre, o cachorro correu para longe e conseguiu escapar aparentemente sem ferimentos.

Por que o leopardo não atacou?

Leopardos são predadores carnívoros, no entanto, isso não significa que ataquem ou matem todas as presas que encontram.

O comportamento desses animais pode mudar de acordo com a situação. Fatores como fome, oportunidade de caça, ambiente e reação da possível presa podem influenciar o que o leopardo fará.

Por isso, o fato de o animal ter pegado o cachorro não significa necessariamente que pretendia matá-lo.

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Presença de leopardos preocupa moradores

O encontro aconteceu em uma região onde a presença de leopardos já vinha chamando a atenção dos moradores.

Nos dias anteriores, havia registros de avistamentos do animal nas áreas de Palghar, Vangaon e Bawda. Também havia relatos recentes de animais domésticos atacados por leopardos.

O leopardo é considerado o principal predador da região. Entre as comunidades tribais locais, o animal também é reverenciado como uma divindade e conhecido pelo nome Waghoba.





Governo mantém ações para evitar conflitos

O governo de Maharashtra mantém ações para tentar reduzir os conflitos entre moradores e animais selvagens.

Entre as medidas estão a instalação de cercas elétricas movidas a energia solar, iniciativas para diminuir a dependência das comunidades em relação aos recursos das florestas e ações de conscientização sobre a convivência com os animais.

O governo também paga indenizações em casos de mortes, ferimentos e prejuízos provocados por animais selvagens. Os pagamentos podem envolver pessoas, animais de criação e plantações.

A presença desses animais, porém, continua sendo um desafio em algumas áreas do estado.

Entre 2010 e 2025, foram registradas 1.732 mortes de pessoas causadas por animais selvagens em Maharashtra.