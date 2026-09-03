Um leopardo pegou um filhote de cachorro durante uma perseguição a cães na madrugada de domingo (30) em Palghar, no estado de Maharashtra, na Índia, mas surpreendeu ao soltá-lo poucos segundos depois. As informações são do India Today.
O encontro aconteceu em uma área residencial, em frente a um templo, e foi registrado por uma câmera de segurança. Depois de ser libertado, o cachorro correu e conseguiu escapar, aparentemente sem ferimentos.
As imagens mostram um grupo de cães correndo do leopardo. Os cães maiores fogem para longe ao perceber a presença do predador. Dois filhotes acabam ficando para trás.
O leopardo então avançou em direção aos animais menores e conseguiu alcançar um deles. Por alguns segundos, o cachorro ficou muito perto do felino, em uma situação que parecia terminar em um ataque. Mas isso não aconteceu.
O leopardo pegou o filhote, mas o soltou pouco depois. Assim que ficou livre, o cachorro correu para longe e conseguiu escapar aparentemente sem ferimentos.
Por que o leopardo não atacou?
Leopardos são predadores carnívoros, no entanto, isso não significa que ataquem ou matem todas as presas que encontram.
O comportamento desses animais pode mudar de acordo com a situação. Fatores como fome, oportunidade de caça, ambiente e reação da possível presa podem influenciar o que o leopardo fará.
Por isso, o fato de o animal ter pegado o cachorro não significa necessariamente que pretendia matá-lo.
Presença de leopardos preocupa moradores
O encontro aconteceu em uma região onde a presença de leopardos já vinha chamando a atenção dos moradores.
Nos dias anteriores, havia registros de avistamentos do animal nas áreas de Palghar, Vangaon e Bawda. Também havia relatos recentes de animais domésticos atacados por leopardos.
O leopardo é considerado o principal predador da região. Entre as comunidades tribais locais, o animal também é reverenciado como uma divindade e conhecido pelo nome Waghoba.
Governo mantém ações para evitar conflitos
O governo de Maharashtra mantém ações para tentar reduzir os conflitos entre moradores e animais selvagens.
Entre as medidas estão a instalação de cercas elétricas movidas a energia solar, iniciativas para diminuir a dependência das comunidades em relação aos recursos das florestas e ações de conscientização sobre a convivência com os animais.
O governo também paga indenizações em casos de mortes, ferimentos e prejuízos provocados por animais selvagens. Os pagamentos podem envolver pessoas, animais de criação e plantações.
A presença desses animais, porém, continua sendo um desafio em algumas áreas do estado.
Entre 2010 e 2025, foram registradas 1.732 mortes de pessoas causadas por animais selvagens em Maharashtra.