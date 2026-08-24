Clip Lions | @myhoodbr Homem morre após cair de moto e ser atacado por elefanta

Um homem morreu após cair de uma motocicleta e ser atacado por uma elefanta nesta sexta-feira (21), na região de Gobardarha, em uma área florestal de Ramgarh, no estado de Jharkhand, na Índia.

A vítima foi identificada como Yashwant Kumar Mahto, morador da vila de Punnu, no distrito de Bokaro. Ele trabalhava em um hospital particular de Ramgarh.





Segundo relatos, cerca de 45 elefantes estavam na região quando uma multidão se aproximou para observar e gravar os animais com celulares.

Entre os elefantes havia uma fêmea acompanhada de um filhote recém-nascido. A movimentação das pessoas e o barulho provocado pelo grupo teriam deixado o animal agitado.

A elefanta avançou em direção à multidão, provocando uma correria no local.

Homem tentou fugir de motocicleta

Mahto tentou deixar a área usando uma motocicleta, mas perdeu o controle do veículo e caiu para fora da estrada.

Antes que conseguisse se levantar, ele foi alcançado pela elefanta e pisoteado pelo animal. O homem sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local.

Não há informações de que outras pessoas tenham sido atingidas durante o ataque.





Autoridades fazem alerta

Após o episódio, o Departamento Florestal orientou moradores a manter distância de manadas e evitar aproximações para fotografar ou gravar os animais.

As autoridades também reforçaram o alerta para situações envolvendo fêmeas acompanhadas de filhotes, que podem apresentar comportamento mais defensivo ao identificar a presença de pessoas como uma possível ameaça.

O caso chama atenção para os riscos de se aproximar de animais selvagens, especialmente em áreas onde manadas circulam livremente.