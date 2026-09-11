Reprodução Wikimedia Commons/ Ataques mortais do leopardo-asiático se tornaram problema frequente na Índia

Um fazendeiro de 50 anos foi morto por um leopardo nesta quarta-feira (9), em Shahuwadi, na India.

Balu Pankar relatou à polícia que seu irmão Sanjay Dhondiba Pankar foi atacado por volta das 16h. Os dois estavam indo buscar o gado que deixaram pastando nos arredores da vila de Shembavne.

De repente, um animal selvagem escondido nos arbustos atacou Sanjay Balu Pankar, irmão de Sanjay Dhondiba Pankar





Ao ver que seu irmão estava ferido, Balu começou a pedir ajuda de alguns moradores locais.

Sanjay foi levado ao Hospital Rural de Malkapur. No entanto, segundo os médicos, ele já estava morto quando chegou no local.

Reclamamos ao departamento florestal na primeira semana de agosto sobre o avistamento de um leopardo na rodovia Malkapur-Anuskura. No entanto, o departamento florestal não tomou nenhuma providência para capturar o animal. Se tivessem agido, meu irmão estaria vivo hoje. O departamento florestal deveria pagar uma indenização e capturar o leopardo responsável. Balu Pankar, irmão de Sanjay Dhondiba Pankar.

Ataques mortais por leopardos são problema crescente na Índia, com vários registros nos últimos anos.

À medida que áreas agrícolas e residenciais invadem o habitat dos grandes felinos, cresce o número de encontros fatais para os humanos. Compreender o comportamento dos leopardos é a chave, afirmam os ambientalistas.

A Índia abriga mais de 320.000 felinos selvagens, sendo o único país do mundo a abrigar cinco das grandes espécies de felinos - tigre, leão-asiático, leopardo, leopardo-das-neves e guepardo. Enquanto a maioria da população é composta por felinos menores, os grandes totalizam mais de 19.000 indivíduos.



