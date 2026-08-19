Reprodução/Clip Lions | @myhoodbr Pantera-negra (Panthera pardus) atacou o cachorro da raça pastor-alemão no Wilder Nest Resort, na região de Dandeli, na Índia

Uma pantera-negra entrou em um resort e matou um filhote de cachorro da raça pastor-alemão de cinco meses durante a madrugada desta segunda-feira (17), na região de Dandeli, no sul da Índia.





O ataque aconteceu por volta das 04h, no horário local (23h30 do dia anterior em Brasília), no Wilder Nest Resort, na vila de Hassan Mal.

As câmeras de segurança da hospedagem registraram a aproximação do felino . Nas imagens, a pantera chegou perto do pastor-alemão, que estava dormindo sozinho na área externa.

O animal agarrou o cachorro e tentou levá-lo para longe, mas foi impedido pela corrente de aço que prendia o cão. Depois de ser afastada, a pantera abandonou o animal e seguiu de volta em direção à área de mata.

Segundo um comunicado divulgado pelo resort, Sultan, como era chamado o cachorro, era descendente de cães de uma linhagem trazida da Sérvia.

A hospedagem ainda disse que retirou os outros cães do local e os levou para uma área considerada mais segura após o ataque.

Desta vez, não vamos permitir que nossos animais sejam mortos por uma pantera-negra ou qualquer outro animal selvagem. Descanse em paz, Sultan. Wilder Nest Resort





CONFIRA: Manada de elefantes cerca e ataca van com professores

Moradores pedem medidas de prevenção

O mesmo felino também teria atacado uma vaca que estava presa em um estábulo de um agricultor local poucos dias antes.

A presença frequente do animal passou a preocupar moradores, principalmente por causa da proximidade do felino com casas e hospedagens.

Depois do ataque, moradores pediram o reforço das medidas de segurança. Agentes florestais estiveram no local e passaram a acompanhar a situação.

O resort Wilder Nest fica em uma região de floresta de Dandeli e recebe visitantes interessados em ficar perto da natureza. O estabelecimento também oferece experiências com observação da vida selvagem.

A presença de animais silvestres é comum na região por causa da proximidade com áreas de preservação.





Pantera-negra é um leopardo de pelagem escura

A chamada pantera-negra é, neste caso, um leopardo (Panthera pardus) com uma característica genética que faz com que sua pelagem tenha uma quantidade maior de pigmento escuro. Por isso, embora pareça totalmente preto, o animal pertence à mesma espécie dos leopardos de pelagem mais clara.

Karnataka tem áreas de preservação com grande variedade de animais. Entre elas está a Reserva de Tigres de Bandipur, onde vivem leopardos, tigres, elefantes e outras espécies.

As informações fornecidas indicam que o felino envolvido no ataque teria vindo de uma área de floresta próxima à Reserva de Tigres de Kali. No entanto, não há confirmação de que o animal tenha vindo diretamente dessa reserva.