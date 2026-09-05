Clip Lions | @myhoodbr Elefantes param trem ao caminhar pelos trilhos na Índia

Um encontro inesperado entre uma manada de elefantes e um trem chamou a atenção no norte da Índia. Os animais foram flagrados caminhando tranquilamente pelos trilhos na região de Bagrakote-Sevoke, próxima a Siliguri, em Bengala Ocidental.

Ao perceber a presença dos elefantes à frente, a equipe ferroviária interrompeu a circulação e manteve o trem parado a poucos metros dos animais. A medida evitou uma possível colisão e permitiu que a manada continuasse o trajeto com segurança.





As imagens mostram os elefantes andando pela ferrovia enquanto o trem permanece parado. Depois de alguns momentos, os animais deixaram os trilhos e seguiram em direção a uma área de vegetação próxima.

Ninguém ficou ferido e nenhum dos animais foi atingido.

Trem precisou esperar animais saírem dos trilhos

A presença dos elefantes exigiu uma reação rápida dos maquinistas. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, os animais foram identificados enquanto a composição se aproximava.

Diante do risco de atropelamento, a velocidade foi reduzida drasticamente e a circulação foi interrompida até que a manada deixasse a ferrovia.

A situação foi registrada por pessoas que estavam nas proximidades. Os observadores permaneceram a uma distância segura enquanto os animais atravessavam o trecho.

O episódio aconteceu em uma área conhecida pela presença de elefantes, já que a ferrovia atravessa regiões de floresta e corredores utilizados pela fauna.

Por que elefantes aparecem nas ferrovias?

Os encontros entre elefantes e trens não são totalmente incomuns em algumas regiões da Índia. Parte das linhas ferroviárias atravessa áreas que fazem parte do habitat natural dos animais.

Com a expansão das ferrovias e a movimentação das manadas em busca de alimento e água, os trilhos podem acabar cortando rotas utilizadas tradicionalmente pelos elefantes.

Isso cria uma situação de risco para os dois lados. Um trem pesado precisa de uma distância considerável para conseguir parar, enquanto uma colisão pode provocar a morte ou ferimentos graves nos animais.

Por isso, as autoridades indianas adotam medidas específicas em trechos considerados corredores de elefantes.

Índia usa inteligência artificial para detectar animais

Para tentar evitar acidentes, a Indian Railways utiliza tecnologias capazes de identificar a aproximação de elefantes nas proximidades dos trilhos.

Uma delas é o Gajraj Suraksha, sistema que combina inteligência artificial e cabos de fibra óptica instalados ao longo das ferrovias.

A tecnologia consegue detectar vibrações provocadas pelo deslocamento dos animais perto dos trilhos. Quando uma movimentação compatível com a presença de elefantes é identificada, o sistema pode enviar alertas para as equipes responsáveis e para os maquinistas.

Com a informação antecipada, é possível reduzir a velocidade ou interromper a circulação antes que o trem chegue ao ponto onde os animais estão.





Sistema ajuda a proteger elefantes

A tecnologia faz parte dos esforços para reduzir o número de colisões entre trens e elefantes em regiões consideradas vulneráveis.

A identificação antecipada é especialmente importante porque uma manada pode aparecer nos trilhos de forma inesperada, como ocorreu no episódio registrado em Bagrakote-Sevoke.

No caso que chamou atenção a intervenção da equipe ferroviária foi suficiente para evitar o acidente. Os elefantes conseguiram deixar a ferrovia e retornar para uma área de vegetação, enquanto o trem aguardou em segurança.